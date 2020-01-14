3Q！大樂透2.47億獎落沙鹿 彩券行明天將分享喜悅

鑫寶金財神彩券行開出大樂透頭獎1注獨得2.48億元。（資料照）

2020-01-14 22:56:52

〔記者張軒哲／台中報導〕幸運彩券行再開大獎！台中市沙鹿區多次開出大獎的鑫寶金財神彩券行，今晚（1月14日）開獎的第109000004期大樂透頭獎開出1注，可獨得2億4753萬9944元，是該店首度開出億元大獎。

位於台中市沙鹿區的鑫寶金財神彩券行是海線歷史悠久的彩券行，營業達12年，彩券行今晚開心放鞭炮慶祝，明天營業將跟顧客分享喜悅。因春節將至，預料將大排長龍，吸引顧客上門。

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