太平育賢段社會住宅 1/16起開放申請

太平育賢段1期社會住宅16日起開放申請，2房型有70戶，還附冷氣、熱水器、瓦斯爐、床鋪等家具。（記者陳建志翻攝）

2020-01-14 19:47:54

〔記者陳建志／台中報導〕太平育賢段1期社會住宅1月16日到2月14日開放申請，台中市政府住宅發展工程處今天在太平區公所舉辦說明會，吸引100多人到場關心，這次1房、2房、3房型共有300戶，第1年含管理費每月租金依房型從5100元到1萬6600元不等，第3年則增加到6900到2萬2100元，有民眾認為，相較已經入住的豐原安康段和大里光正段，租金似乎偏高。

市府推動社會住宅，豐原安康段和大里光正段完工開放申請都供不應求，吸引眾多民眾抽籤，南屯精科樂活好宅和太平育賢段也陸續完工，其中，南屯精科提供190戶供民眾申請，太平育賢段1期將提供1房型207戶、2房型70戶、3房型23戶，總共300戶開放申請。

住宅處今天在太平區公所舉辦說明會，只要年滿20歲國民，並設籍台中或在台中就學、就業，沒有房子且所得符合規定等條件就可申請，申請時間為1月16日到2月14日，民眾可郵寄、線上申請，現場申請則可到住宅發展工程處、南屯、太平區公所3個地點，預計4月底前電腦公開抽籤。

不過，民眾私下抱怨，相對於已經入住的豐原安康段和大里光正段，太平育賢段的租金偏高，3房型幾乎和市價差不多，和社會住宅當初希望減輕租金壓力的目標不同。

住宅處總工程司陳靖怡說明，育賢段位於太平新光重劃區內，緊鄰台74線快速道，以及太平樹孝商圈，地段、交通、生活機能佳，且是新房子，還附冷氣、熱水器、瓦斯爐、床鋪等家具，租金是經過3家鑑價公司訪查附近租金行情後打折定價，在同樣屋況條件下，社會住宅的租金一定比市場價格低。

民眾有意申請可上網查詢相關資訊、線上看屋，網址：https://thd.taichung.gov.tw/981499/981500/981501/2081731/。

太平育賢段1期社會住宅16日起開放申請。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法