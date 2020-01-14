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前台中副市長推「原鄉長照」 前民政局長來捐款

蔡世寅（左）將親友祝賀花藍等費用化為愛心捐款，贊助林依瑩（右）推動的「伯拉罕原鄉長照計畫」。（林依瑩提供）

蔡世寅（左）將親友祝賀花藍等費用化為愛心捐款，贊助林依瑩（右）推動的「伯拉罕原鄉長照計畫」。（林依瑩提供）

2020-01-14 21:21:40

〔記者歐素美／台中報導〕前台中市副市長林依瑩卸任後前進部落，在洪幸雪居家護理所支持下，於台中市和平區推動「伯拉罕原鄉長照計畫」，協助原鄉民眾投入在地長照工作，提供失能者得到長照服務；前民政局長蔡世寅獲知後也伸出援手，邀親友將祝賀其公司喬遷的花籃等費用化為愛心，捐出近18萬元贊助這項計畫。

林依瑩在和平區推動「伯拉罕原鄉長照計畫」，協助逾40位原鄉民眾投入在地長照工作，提供近百位失能者得到長照服務，讓部落居民得以在部落以獲得照顧，近1年來，不僅使得長照個案數較過去成長7倍、長照工作者成長人數是過去的8倍、服務申報總額也是過去的20倍！

伯拉罕計畫也發出許多創新服務，如24小時排班照顧，整合各種跨專業服務及最重要的心理支持與陪伴，讓患者及家人的生活有安心的後盾；同時開辦3場次的照顧服務職前培訓，培訓逾70人，逾6成留任，並在培訓後開始就業，學員只要服務達一定額度即退還訓練費用，以鼓勵部落的照顧服務工作者。

前台中市民政局長蔡世寅卸任後重操舊業，擔任金嗓電腦科技股份有限公司董事長，最近公司辦理喬遷，他婉謝賓客贈送花籃，邀請大家將花籃、禮品、花圈的預算直接化為愛心，捐出近18萬元的費用給「伯拉罕原鄉長照計畫」；林依瑩說，這項善款將支持伯拉罕持續投入公益晚餐及弱勢、重症照顧。

下一個階段，林依瑩並將推動「伯拉罕共生照顧勞動合作社」，鼓勵照服員加入，提供完整的服務保障，並透過合作社繳股金、分股息方式，讓照服員都是股東、是老闆，更能依據實際投入居家服務的時數獲得收益，形成有發展性的事業。

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