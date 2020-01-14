醫病》選完了放不下！挺的人選輸了...選舉症候群上身

選舉症候群民眾狂追選舉新聞，邊滑手機看選舉愈激動，出現焦慮、胸悶等症狀。情境照，圖中患者與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-14 18:41:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕62歲的陳太太有高血壓、糖尿病，選前2、3個月就開始狂上網、看新聞與政論節目支持候選人，選前睡不著、情緒緊繃，選後落敗難過失落，完全睡不著，情緒失控與家人吵架，血壓飆、血糖飆高，最後在家人陪同下就醫，中山醫大附設醫院身心科主任李俊德表示選舉症候群患者門診增加2成。

李俊德指出，「選舉症候群」在醫學上正式稱為「環境壓力症候群」，在選舉過程或選舉後調適不順，產生壓力反應，情緒出現焦慮、不安、易怒、憂鬱、睡眠障礙等，身體有頭痛、頭暈、胸悶等，影響生活、工作，慢性病患者也容易病情不穩。

選舉症候群是民眾投入很多時間與心力，過度將自己的期望與目標投射在候選人身上，影響自我生活，一旦當選舉結果不如預期，情緒由緊繃轉為失落、鬱卒，如未抒發，可能將情緒轉移他，或合理化自己觀點，與不同觀點的親朋針鋒相對。

李俊德建議，提醒有選舉症候群應先遠離選後新聞與評論報導、放「空」、轉移注意力，去散步、出遊、運動，待情緒穩定後「轉」念，發揮同理心及尊重不同理念的人。

如有睡眠障礙者，白天仍應有適當的活動量，晚上睡前2小時要避免談論不愉快的話題，如果上床半小時仍睡不著，可起來培養睡意後就寢，如果2週仍未改善，就建議就醫。

陳太太有選舉症候群，血壓飆到150、血糖飆到230，李俊德說，先給予陳太太少劑量的抗焦慮、肌肉放鬆藥物，並配合調整生活作息，一般來說2週就會好轉。

台中市中醫師蔡惠君也說，選舉症候群出現失眠，建議睡前聽聽輕音樂、泡澡舒壓，午後避免飲用咖啡因飲料，睡前可吃些蛋、奶等富含鈣質、蛋白質食物助眠，也能泡安神茶，以茯神，浮小麥、百合、生甘草跟酸棗仁煮成茶飲，寧心安神、助眠。

中山附醫臨床心理師徐開慧也提供5字訣「安、靜、能、繫、望」改善選舉症候群，避免接觸選舉訊息，維持心情安全、平靜、維持日常作息「我能做到」；與非選舉的親友多接觸，以及重找生活目標，並提醒焦慮時可做腹式呼吸，深吸氣到肚子鼓起及呼氣，一次到3到5分鐘。

醫師李俊德提醒，選舉前後選舉症候群患者就診門診多2成。情境照，圖中患者與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

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