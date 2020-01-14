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二審大逆轉！ 南庄鄉長當選無效確定須補選

台中高分院改判苗栗縣南庄鄉長邱梓增當選無效，此案二審定讞，依地方制度法，地方選委會應該要辦理南庄鄉長補選。（記者鄭名翔翻攝）

台中高分院改判苗栗縣南庄鄉長邱梓增當選無效，此案二審定讞，依地方制度法，地方選委會應該要辦理南庄鄉長補選。（記者鄭名翔翻攝）

2020-01-14 17:06:15

〔記者楊政郡／台中報導〕苗栗縣南庄鄉長邱梓增被控當選無效案，出現大逆轉！一審苗栗地院判邱勝訴，台中高分院法官認為林姓樁腳雖不是邱登記有案競選成員，但總總跡象顯示他是暗樁，不但期間3次幫邱散發文宣，又介紹人進入邱的競選團隊，買票之後又立即向邱的競選團隊某成員回報，買票行為不是邱授意也是默許，判當選無效。

林姓男子被控於2018年11月24日鄉長選舉前，以每戶5000向鄰居3戶買票，要求支持邱梓增，林男被依交付賄賂罪判處1年10個月徒刑，緩刑5年，並應向公庫支付10萬元，褫奪公權2年，邱梓增經檢察官不起訴處分確定。

但對手劉月梅對邱提起當選無效之訴，苗栗地院一審法官認為林男不是邱的競選團隊成員，他自己主動替邱買票，邱完全不知情，駁回當選無效之訴。

上午台中高分院改判邱當選無效，此案二審定讞，依地方制度法，地方選委會應該要辦理南庄鄉長補選。

台中高分院判決書指出，涉嫌買票賄選的林男雖不在邱的競選團隊成員名冊中，但是選舉需要龐大的人力幫助支持，不在名冊內的支持者、暗樁很多，競選期間林至少3次幫邱去散發文宣傳單，還介紹他人進入邱的競選團隊，尤其是他買第三戶之後，立即向邱競選團隊聯繫，總總跡象，他就是邱的暗樁支持者，不是邱授意也是默許的共謀行為。

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