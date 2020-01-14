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批台中「雙十公車」討好民眾 中督盟要求：半年後檢討

台中市「雙十公車」將於25日上路。（記者張菁雅攝）

台中市「雙十公車」將於25日上路。（記者張菁雅攝）

2020-01-14 18:01:25

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市「雙十公車」將於25日上路，但被「大台中市政監督聯盟」評為今年「十大烏龍預算」第一名，中督盟今天說，市府未檢討公車搭乘人口成長有限的瓶頸，還加碼成雙十公車，只是一味討好民眾，請市府半年後檢討成效，若仍無法有效提升搭乘人數，請及早踩煞車。

大台中市政監督聯盟說，台中市從2015年實施公車10公里免費政策以來，公車運量僅從1.33億人次增加到1.36億人次，公車人口成長陷入瓶頸，路網不足才是使用人數無法再提升的主因，例如，大甲到龍井、外埔到新社都沒有足夠的公車路線和班次；鐵路高架化後，各車站沒有便捷的公車路線可以轉乘。

中督盟指出，市府未對症下藥處理路網班次不足等問題，只是一味討好民眾，讓公車補貼預算持續增長到近30億元；另外，捷運綠線將於今年底通車，未來還有轉乘優惠的補貼，大眾運輸政策若不好好檢討改善，錢坑只會愈來愈大，但成效卻不見得有效提升。

中督盟說，台中是台灣第二大城，公車營運數據卻仍是六都第三，台中需要的是綿密的路網、合理的班距班次，既然雙十公車已訂大年初一上路，請市府半年後檢討成效，若仍無法有效提升搭乘人數，請及早踩煞車，並邀集專家學者與市民全面檢討台中公共運輸政策，尤其要納入公車族與學生，而非交通局官員關起門看數據來決策，忽略市民與公車族的實際搭乘感受。

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