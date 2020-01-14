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首頁　>　臺中市

正妹學生挺身告不理性韓粉107人 檢方下週起傳喚問訊

今天蔡亭瑋在臉書貼出，「今日是我第一次走進台中地檢署開偵查庭，在王瑞德先生協助下，我一共告了107人，下個星期將有第一波共26位被告準備出庭。」（記者楊政郡翻攝蔡亭瑋臉書）

今天蔡亭瑋在臉書貼出，「今日是我第一次走進台中地檢署開偵查庭，在王瑞德先生協助下，我一共告了107人，下個星期將有第一波共26位被告準備出庭。」（記者楊政郡翻攝蔡亭瑋臉書）

2020-01-14 16:21:13

〔記者楊政郡／台中報導〕去年女學生蔡亭瑋，到高雄支持罷韓的香蕉煎餅店消費時，遇到韓粉在場抗議，遭楊姓女韓粉嗆「去死」，此事她在臉書上公布，又遭韓粉們網路霸凌，她要討回公道，已正式提告，今天檢察官傳喚她出庭說明告訴理由。她說一共告107人，據了解檢方會一波一波傳喚被告，下週第一波有26名會被傳。

今天蔡亭瑋在臉書貼出，「今日是我第一次走進台中地檢署開偵查庭，在王瑞德先生協助下，我一共告了107人，下個星期將有第一波共26位被告準備出庭。」

她說，王先生有句話說得很好，那就是「幸福的人沒有要求不幸的人放下的權利」，當有些人利用網路公開羞辱、威脅丶恐嚇，甚至毀人名譽或揚言殺害性侵，令人人心生畏懼驚慌失措時，那種心路歷程不是外人所能想像的，她堅持「一定要討回公道！」

而她的臉書貼出兩小時就有超過5千人按讚支持，近千人留言力挺「女神告死他們讓他們知道惹錯人的大下場是什麼樣子的滋味」、「加油！提告才能讓這些韓粉長點智商」、「讚啦，支持」、「讓他們對自己的言行負責」、「台灣是民主自由的國家，太超過的言論霸凌行為需要被制裁」、「加油 不要和解賠死他們」、「支持提告，有助提昇臺灣人民的法治素養」、「妳真的很勇敢，加油」、「把這些不理性的人 好好教育一下」、「告足告滿，讓韓粉上上公民教育課」。

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