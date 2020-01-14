載碎石大貨車違規行駛大肚華南路 過重轉彎處翻覆

載碎石的大貨車違規行駛大肚華南路，因過重轉彎處翻覆。（記者蘇金鳳翻攝）

2020-01-14 14:11:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚華南路因路狹且坡度陡，因此除了公車外禁示大客車行駛，13日有一輛載滿碎石的大貨車違規行駛華南路，在下坡時因車體過重翻覆，導致碎石及油漬污染路面，烏日分局交通分隊大肚小隊立刻派員清理，但還是有3輛機車疑似受影響滑倒。

13日上午9點13分，一輛載滿碎石的大貨車從望高寮走華南路到大肚，在快到自由路的一處下坡彎道，因彎度過彎，大貨車因載沈重碎石而翻覆，整台車擋住路面，人車無法通行，而駕駛左肩左手擦挫傷。

烏日分局交通分隊大肚小隊獲通報立刻到場維持交通，消防局將駕駛送醫，警方除了要求業者要將掉落路面碎石清理乾淨，也請清潔隊清理，在中午清理完成，恢復通車。

但是昨天下午2點左右，有一輛機車疑似不知碎石還是油漬影響而滑倒，另一輛跟在後面機車為避開也滑倒，今天上午6點五50分也有一輛機車滑倒，大肚小隊再次請業者及清潔隊了解是否清理乾淨，避免再有機車打滑。

烏日分局表示，由於華南路禁行大貨車，因此警方將依法處以900至1800元罰鍰，並呼籲駕駛行車行經華南路應遵守速限標誌及警告標誌，並於下坡或轉彎路段，請減速慢行做好防禦性駕駛。

載碎石的大貨車違規行駛大肚華南路，因過重轉彎處翻覆。（記者蘇金鳳翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法