楊瓊瓔辭中常委：改革刻不容緩 團結找回民心！

楊瓊瓔發表聲明辭去國民黨中常委。（楊瓊瓔團隊提供）

2020-01-14 12:18:24

〔記者歐素美／台中報導〕剛當選立委的楊瓊瓔，今天早上宣布辭去國民黨中常委。

楊瓊瓔表示，改革刻不容緩，團結找回民心。為了讓台灣更好，讓我們記住人民對我們最嚴厲鞭策的時刻，記取這次慘痛的教訓，痛定思痛，莫忘初衷。

因為國民黨立委江啟臣昨晚率先宣布辭去中常委，記者詢問楊瓊瓔幕僚，楊瓊瓔是不是響應江啟臣的說法，才辭去中常委，幕僚否認這項說法，強調是楊瓊瓔自行思考過後的決定。

楊瓊瓔發表聲明辭去國民黨中常委。（楊瓊瓔團隊提供）

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