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蘿蔔未長成 烏日區農會拔蘿蔔延期改2/1

烏日學田里的花海已長成，但蘿蔔未長大，因此拔蘿蔔的活動延後至2月1日。（記者蘇金鳳攝）

烏日學田里的花海已長成，但蘿蔔未長大，因此拔蘿蔔的活動延後至2月1日。（記者蘇金鳳攝）

2020-01-14 11:40:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕原本烏日區農會一年一度烏日拔蘿蔔活動安排在過年前的元月18日舉行，但因今年天氣不夠冷，加上農閒過短，農會發現蘿蔔多數未長成，因此農會今天宣佈拔蘿蔔的活動改在過年後2月1日舉行，但會場已有整片波斯花海，因此表揚農民的活動照舊，民眾雖拔不到蘿蔔，可以賞花。

烏日區農會原定元月18日也就是本週六要舉辦「迎春鼠來寶，作伙ㄇ ㄢ菜頭」的活動，規劃5公頃的蘿蔔可以免費拔，及20公頃的波斯菊花海可以觀賞。

但因為去年底今年初的天氣不夠冷，加上農閒時間提早結束，也就是農民開始春耕的時間，會選在農曆年前後，而今年的農曆年較早，蘿蔔從撤種到長成要至少要2個月以上，因此，農會工作人員上週五到蘿蔔田了解蘿蔔的成長大小，竟發現長出沒有幾根，長出來也相當瘦小。

唯恐民眾拔不到蘿蔔會失望，烏日區農會決定將拔蘿蔔的活動延到過年後的2月1日，也就是過年後上班的第一個週六。

不過，因為20公頃的花海已開滿一整片，而且可能部份農民會在過年前就把花海耕除，因此烏日農會總幹事楊義榮表示，拔蘿蔔活動雖延後，但是觀賞花海及表揚農民及相關表演活動還在繼續在元月18日舉行，在烏日區學田里論子巷旁的農田展開，有醃蘿蔔DIY、田園寫生比賽、花田小火車、稻田音樂會。

楊義榮表示，5公頃拔蘿蔔活動改在2月1日，當天農會不會舉辦任何活動，民眾可自由拔蘿蔔。

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