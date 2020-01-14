中市民新年禮物 雙十公車大年初一上路

台中市長盧秀燕與議員、里長一起宣布雙十公車1月25日上路。（記者張菁雅攝）

2020-01-14 11:25:51

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市民新年禮物！台中市長盧秀燕今日宣布「雙十公車」政策將在大年初一（國曆1月25日）上路，除了原本的10公里免費，超過10公里最多只收10元。盧秀燕表示，「雙十公車」可解決現有公車免費政策的不足，希望造福更多民眾，帶動地方經濟。

盧秀燕表示，免費公車是台中市最成功的政策，但仍有不足之處，就是超過10公里車資上限為60元，往返就需120元，海線民眾、學子搭乘公車往返市區通勤來說，1個月最高花費2000多元，對部分家庭來說是沉重負擔，因此市府推出雙十公車政策，將超過10公里車資上限降為10元，照顧更多弱勢家庭。

盧秀燕也說，雙十公車政策還可鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，達到節能減碳、減少空污的效果，更能鼓勵民眾從市區到縣區，或從縣區到市區郊遊，活絡地方經濟，可說是一舉多得。此外，推出雙十公車政策後，市府僅需多負擔約1億多元，就能為民眾提供更完善服務，這是市府「送給市民的新年禮物」。

對於雙十公車未能在元旦上路，被質疑是政策跳票，交通局長葉昭甫澄清，因全市1500輛公車與超過3000台驗票機的程式必須更新，市府評估上路時間是今年1月，從未說過在元旦上路，所以沒有跳票。

雙十公車大年初一上路，台中市長盧秀燕（左）、交通局長葉昭甫（右）呼籲民眾春節搭公車遊台中。（記者張菁雅攝）

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