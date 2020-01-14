弟弟性侵同村女孩 哥哥大義滅親報警抓人

採檳榔西施被性侵、哥哥大義滅親報警抓弟弟。示意圖。（資料照）

2020-01-14 09:58:14

〔記者楊政郡／台中報導〕「阿明」帶同村庄有中度智障女到檳榔工寮，酒後把女子打傷又性侵得逞。女子跑去向阿明的哥哥哭訴，吳兄報警大義滅親，阿明坦承有性交，但辯稱是女子自願，且是性交易，還辯稱他們兄弟不和，不過一審法官依強制性交罪判刑7年8月，台中高分院上訴駁回，維持原判，該案可上訴。

台中高分院判決書指出，阿明與女子「柚子」（化名）是同村村民，彼此熟識，柚子在家與母親一起採檳榔維生，去年8月阿明將柚子帶到檳榔工寮，阿明有喝酒，竟突然強壓在柚子身上，脫掉全身衣服，還毆打柚子臉部、肩膀、腹部及大腿後，隨後性侵得逞。

柚子趁阿明穿衣服之際逃離現場，跑到阿明胞兄住處哭訴遭阿明性侵，阿明胞兄看阿明全身酒氣跑回家，質問後阿明否認，阿明胞兄報警處理。

阿明承認兩人有做愛，竟說不知柚子有身心障礙，辯稱「有說要給她兩千元，說過幾天就拿給她，她就說好。是性交易」、「不知她的傷口怎麼來的」。但柚子否認是性交易。

還有她與哥哥不和，因土地問題常吵架，她不去派出所報警竟跑到他哥哥家哭訴。

阿明哥哥說，柚子跑來說弟弟性侵她，情緒有點激動，咒罵胞弟，但沒聞到有酒味，而後來胞弟跑回來，全身酒味，他也有問為何不到派出所報案，柚子說怕阿明會去她家，拿刀砍她，希望他可以保護她。

此案一審法官依強制性交罪判阿明7年8月，他不服上訴，台中高分院合議庭認為阿明因柚子身心障礙，不知如何自我保護及反抗性侵得逞，致被害人受傷、身心受創，事後還極力狡辯，至今也沒有賠償被害人損害，上訴駁回。

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