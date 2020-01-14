為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

弟弟性侵同村女孩 哥哥大義滅親報警抓人

採檳榔西施被性侵、哥哥大義滅親報警抓弟弟。示意圖。（資料照）

採檳榔西施被性侵、哥哥大義滅親報警抓弟弟。示意圖。（資料照）

2020-01-14 09:58:14

〔記者楊政郡／台中報導〕「阿明」帶同村庄有中度智障女到檳榔工寮，酒後把女子打傷又性侵得逞。女子跑去向阿明的哥哥哭訴，吳兄報警大義滅親，阿明坦承有性交，但辯稱是女子自願，且是性交易，還辯稱他們兄弟不和，不過一審法官依強制性交罪判刑7年8月，台中高分院上訴駁回，維持原判，該案可上訴。

台中高分院判決書指出，阿明與女子「柚子」（化名）是同村村民，彼此熟識，柚子在家與母親一起採檳榔維生，去年8月阿明將柚子帶到檳榔工寮，阿明有喝酒，竟突然強壓在柚子身上，脫掉全身衣服，還毆打柚子臉部、肩膀、腹部及大腿後，隨後性侵得逞。

柚子趁阿明穿衣服之際逃離現場，跑到阿明胞兄住處哭訴遭阿明性侵，阿明胞兄看阿明全身酒氣跑回家，質問後阿明否認，阿明胞兄報警處理。

阿明承認兩人有做愛，竟說不知柚子有身心障礙，辯稱「有說要給她兩千元，說過幾天就拿給她，她就說好。是性交易」、「不知她的傷口怎麼來的」。但柚子否認是性交易。

還有她與哥哥不和，因土地問題常吵架，她不去派出所報警竟跑到他哥哥家哭訴。

阿明哥哥說，柚子跑來說弟弟性侵她，情緒有點激動，咒罵胞弟，但沒聞到有酒味，而後來胞弟跑回來，全身酒味，他也有問為何不到派出所報案，柚子說怕阿明會去她家，拿刀砍她，希望他可以保護她。

此案一審法官依強制性交罪判阿明7年8月，他不服上訴，台中高分院合議庭認為阿明因柚子身心障礙，不知如何自我保護及反抗性侵得逞，致被害人受傷、身心受創，事後還極力狡辯，至今也沒有賠償被害人損害，上訴駁回。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
原以為被美籍紳士搭訕 正妹去他家卻後悔莫及...
2020-01-07 11:08

原以為被美籍紳士搭訕 正妹去他家卻後悔莫及...
菲女在公園遭同鄉奪初夜 懷孕產子求償99萬
2019-12-31 00:14

菲女在公園遭同鄉奪初夜 懷孕產子求償99萬
全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0

全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0
失婚少婦北上找工作 竟遭人力派遣性侵！
2019-12-22 19:18

失婚少婦北上找工作 竟遭人力派遣性侵！
撿屍酒家女在後座性侵 色運將賠30萬再判刑3年6月
2019-12-19 20:21

撿屍酒家女在後座性侵 色運將賠30萬再判刑3年6月
臺中市今日熱門
2020-01-13 16:30

潘恒旭嗆賭選上發1千份雞排至今神隱 陳柏惟說話了！

2020-01-09 23:05

BMW技師試車撞死2人 家屬抬棺撒冥紙指控「沒良心」

2020-01-12 12:31

難道早知選舉結果？盧秀燕選前4天曾脫口說....

2020-01-13 19:32

與水泥預拌車對撞當場身亡 母斷腸：誰把兒子叫起來 影片

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播