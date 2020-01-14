陳柏惟空降創下佳績 台中人細數過去這些人也是..

陳柏惟以新人之姿當選立委，但台中類似前例不少（資料照，陳柏惟總部提供）

2020-01-14 08:48:51

〔記者唐在馨／台中報導〕台灣基進空降台中二選區，短短幾個月就打敗在地方經營多年的顏寬恒，被認為傳奇，但台中政壇分析，其實類似陳柏惟這樣的情況已有不少先例，証明台中人的個性，就是:會給新人一個機會。

政壇人士細數，台中最早「空降」的是前民進黨立委洪奇昌，當年來台中選立委，馬上高票當選，而之後則是新黨的謝啟大，謝啟大當年的情況很像現在的陳柏惟，台灣目前是單一選區二票制，而謝啟大則是在合併前的台中市，當年還是全部選八席的情況下，第一次下來參選就創下八萬票第一高票的成績，打敗所有在地的政治人物。

政壇人士說，而洪慈庸當年雖然是有太陽花學運的關係，但也是以素人的身份，第一次參選就打敗連任多屆的楊瓊瓔，而這次和陳柏惟一樣第一次參選就打敗老將沈智慧的莊競程，雖是在地人，也是從外地工作回來參選。

至於前台中市長胡志強，最早也是以空降的身份回台中參選，第一次參選就當上國大代表，才展開他競逐台中市長之路。

另外的例子還有立法院長蘇嘉全，當年以空降的情況參選第一屆台中直轄市長，短短半年竟然只輸給已有九年經營的胡志強三萬票，一直到現在仍有人認為蘇嘉全會輸，是因為選前連勝文遭槍擊事件影響，不過這種推論無法証實。

政壇人士說，上述例子中有政治素人，也有已在政壇有一定形象及資歷的人物，但共同的特質就是第一次到台中參選就選上，而且票數都不俗，顯現台中人非常願意給新人一個機會，不過就像台中這幾次大選一樣，台中人也很愛求變，如果選上不能好好表現，也可能很快就被別人所取代。

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