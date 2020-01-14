小英在台中大贏32萬票、得6席立委 競總明天功成身退

小英在台中市大贏，立委席次也增加，小英中市競總任務完成，週三停止運作（記者蘇金鳳攝）

2020-01-14 07:09:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨在總統選舉及立委席次在台中市大贏，小英台中競選總部執行總幹事何明杰今天表示，顯示親中路線潰敗，更要市長盧秀燕多用心在市政上；同時宣佈小英中市競總階段性任務結束，明天週三停止運作。

蔡英文以得票800多萬票連任成功，台中市更是大贏了32萬，比2018市長選舉盧秀燕贏20多萬為高，甚至立委席次搶下6席，小英台中競選總部執行總幹事何明杰表示，顯示親中路線潰敗，更要市長盧秀燕多用心在市政上。

小英台中市競總在此次的選舉中，不但是各縣市甚至比台北競總還要早運作，還提出很多創意的作法及軟性的活動，如在總部設球池，很多年輕夫妻帶小孩來總部，還有舉辦寵物嘉年華，吸引了很多年輕選票。

此外，更舉辦多場抗中保台的活動及座談會，還多次安排小英到台中市來，讓台中人感受到小英對台中市的重視。

此屆總統選舉，小英在台中市贏了32萬票，將盧秀燕在選市長贏了20多萬的紀錄打趴，而且立委選舉搶了6席，比上屆還多一席，甚至連過去難以攻進及盧秀燕老巢北北屯都打下，因此此次民進黨的勝選，小英台中市競總有相當大的功勞。

小英台中競選總部執行總幹事何明杰表示，選舉證明「九二共識一國兩制」的親中路線全部潰敗、抗中保台是全民共識。

此外，何明杰更強調，在台中市國民黨大敗，證明市長盧秀燕施政一年來並未得到市民的肯定，也請盧秀燕未來請用更多心思在市政上，做好市長該進的本分。

他並感謝綠營全體將士用命，包括台灣基進、洪慈庸等台派在這次選舉通力合作，創下台中有史以來，綠營最好的成績，證明只要「台派團結一心，台灣就會全勝利」！

而小英中市競總任務結束，競總運作也將告一段落，週三停止運作。

小英在台中市大贏，小英中市競總任務完成，週三停止運作（記者蘇金鳳攝）

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