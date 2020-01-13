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江啟臣辭中常委：國民黨已經與時代脫節

國民黨立委江啟臣（中）在臉書宣布將辭去中常委職務。（擷取自江啟臣臉書）

國民黨立委江啟臣（中）在臉書宣布將辭去中常委職務。（擷取自江啟臣臉書）

2020-01-13 23:45:00

〔記者歐素美／台中報導〕立委江啟覽今晚在臉書po文表示，這次的選舉結果顯示，台灣社會從2018年的「討厭民進黨」，在短短一年多的時間變成了「不信任國民黨」，造成這次有非常多的國民黨優秀人才競選失利，「包括我自己在內的所有的黨內同志，都需要徹底檢討」，並宣布辭去中常委的職務，呼籲所有中常委一同總辭，組成臨時決策委員會。

江啟臣以「反省｜感謝・檢討｜改變」為題指出，這兩日謝票行程中，看到非常多的鄉親朋友仍熱情地給予他加油鼓勵，相信社會大眾並沒有放棄國民黨，非常感謝這次還願意勇敢選擇我們的台灣人民！

他說，這次的選舉結果顯示，台灣社會從2018年的「討厭民進黨」，在短短一年多的時間變成了「不信任國民黨」，造成這次有非常多的國民黨優秀人才競選失利，有許多符合社會期待的人才不能為人民服務，這是國民黨必須深刻反省的地方。

為什麼國人不再信任國民黨？為什麼國民黨已經與時代脫節？江啟臣說，唯有痛定思痛的改革，才能有再次奮起的機會！唯有讓國民黨徹底地脫胎換骨，才能再度的重拾社會大眾的信任！檢討並非只是嘴巴說說，必須要拿出實際的行動。

他強調，這次的敗選結果，是全體決策階層共同的責任，不只是黨主席，國民黨最高權力機構的中常會，同樣也該做出回應！我們目前所需的，是檢討自己，而非檢討他人，所以我非常認同林為洲委員所提出的想法，「我將宣布辭去中常委的職務」，並呼籲所有的中常委明日一同總辭，同時組成臨時決策委員會。

委員會成員應由本黨執政縣市的縣市首長、正副議長及立法院黨團推舉的一定比例代表所組成，並推舉代理主席，即刻進行國民黨的路線與權力結構的改革，並協助韓國瑜市長渡過罷韓危機。

此外，黨內一級主管應全面啟用具有民意敏銳度的青壯派優秀戰將，延續世代銜接工程，尤其是本次惜敗的李彥秀、柯志恩等一級戰將，讓國民黨未來可以由外而內、由下而上的全面啟動世代交替，改革中常會及黨內的決策機制，讓國民黨成為符合人民期待的政黨。

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