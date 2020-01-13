辭國民黨中常委 江啟臣籲其他人跟進

立委江啟臣（圖中）今晚宣布將辭去國民黨中常委，呼籲黨內全面改革。（資料照，記者張瑞楨攝）

2020-01-13 23:23:58

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨在總統、立委選舉慘敗，黨內檢討聲浪四起，剛剛連任區域立委成功的江啟臣今（13）日深夜在臉書宣布將辭去中常委，並呼籲其他中常委一同總辭，同時由縣市首長、正副議長及立院黨團推舉代表組成臨時決策委員會，改革黨內路線、全力結構，並協助韓國瑜度過罷韓危機。

江啟臣指出，這次選舉結果顯示台灣社會從2018年的「討厭民進黨」，在短短一年多的時間變成了「不信任國民黨」，國民黨必須深刻反省為什麼與時代脫節，痛定思痛改革，才有再次奮起的機會。

江啟臣臉書貼文：

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