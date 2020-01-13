國小學童卡片安慰鼓勵 洪慈庸：最大動力永遠是孩子的未來

國小學童寫卡片安慰鼓勵，讓立委洪慈庸很感動。（擷取自洪慈庸臉書）

2020-01-13 23:19:51

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸這次選舉以些微票數落敗，未能順利連任，一名國小學童特別寫卡片，以自己參選自治小市長失利為例，表示自己傷心了一天，就不那麼傷心了，安慰洪姐姐「不要氣餒，妳已經很努力了」，「下次一定會高票當選」；讓洪慈庸很感動，在臉書發文表示，「最大的動力，永遠是孩子的未來」。

這位小朋友說，看見洪姐姐落選，忍不住哭了，但下下次出來參選，他就20歲、可以投票了，一定會投給洪姐姐，還說「小鹿有妳這麼棒的媽媽，很驕傲很幸福，我們一家人永遠支持妳」，「洪姐姐辛苦了，妳最棒了」。

洪慈庸說，收到這封孩子寫的信，實在止不住心裡的感動。孩子願意參與公共事務，能夠理解「投票」這件事之於民主國家的意義，象徵我們公民教育的成功，也代表台灣未來的希望。

「親愛的孩子，台灣的未來在你們手中，在你們長大之前，守護這份得來不易的民主，就是我們大人最重要的使命。無怨無悔，我們的努力為了世世代代，也為這片滋養我們的土地。」洪慈庸也回應這位小朋友，「想和你說聲加油，想和爸爸媽媽說聲謝謝。也謝謝你，我很期待『下下屆』成為首投族的你，將為台灣作出的選擇。你就是我們的希望，就是我們努力的原因！」

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