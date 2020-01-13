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不必出國留學 讀台中女中也能取得美國高中文憑

不必出國留學，讀台中女中也能取得美國高中文憑，校方與美國高中建置首個雙聯學制。（台中女中提供）

不必出國留學，讀台中女中也能取得美國高中文憑，校方與美國高中建置首個雙聯學制。（台中女中提供）

2020-01-13 21:15:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕鼓勵學生國際化，台中女中與美國緬因州桑頓中學簽署姐妹校並推動雙聯學制合作備忘錄，兩校學分互相採計，未來中女中學生只要利用2個暑假前往美國姐妹校上課8週，修滿該校指定的4門必修課及通過考試後，即可同時獲得中女及美國高中文憑，桑頓中學也將協助中女中學生申請美國大學，這也是中女首個雙聯學制計畫。

台中女中校長洪幼齡指出，為鼓勵學生國際化，也豐富學習歷程，與桑頓中學簽署姐妹校並推動雙聯學制合作備忘錄，在不影響中女中學生於國內修讀完成高中3年學業的情況下，可利用課餘時間充實不同的學習領域，這項雙聯學制預計今年暑假即能啟動。

洪幼齡表示，美國桑頓中學是校史超過200年的學校，也是全美322所相同規模學校中排名第20名的學校，桑頓中學了解中女現有上課內容及學生升學表現後，認可中女的教學，未來雙聯學制啟動，中女中學生只要利用2個暑假前往美國桑頓中學，修完為期8週，包括歷史、文學、數學及全球議題等4門必修課後，即能取得美國高中文憑。此外，除了指定的必修課程外，也將有STEAM課程，體驗多元跨域主題課程，同時參訪哈佛大學、MIT麻省理工學院及州政府，將更能幫助中女中學生提升國際視野及深化學習。

洪幼齡說，桑頓中學1年釋出40個名額讓中女中學生申請，申請通過的學生須自費3000美金的註冊費及每週2000美金的食宿費，比赴美就讀高中便宜許多；同時，桑頓中學也將協助中女中學生申請美國大學。

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