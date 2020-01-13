為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

與水泥預拌車對撞當場身亡 母斷腸：誰把兒子叫起來

預拌混凝土車與機車對撞，騎士慘死輪下。（民眾提供）

預拌混凝土車與機車對撞，騎士慘死輪下。（民眾提供）

2020-01-13 19:32:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市驚傳死亡車禍！一輛預拌混凝土車下午行經北屯區一處路段時，與對向另輛機車正面對撞，機車連人帶車倒地後，在工地當粗工的男騎士被輪胎輾過當場爆頭身亡，根據目擊者描述及相關跡證顯示，機車疑越線逆向行駛衍生憾事，車禍原因及肇責仍待警方調查釐清。

這起死亡車禍發生在今天下午5點多，43歲魏姓司機當時駕駛預拌混凝土車沿北屯區旱溪西路朝松竹路方向行駛，剛駛過一處略有幅度的彎道時，對向21歲張男騎機車竟疑似跨越雙黃線迎面而來，因事發突然，雙方都來不及反應下直接對撞。

這一撞張男瞬間連人帶車摔倒，機車卡在預拌混凝土車左前輪，張男則是在撞擊後一度騰空，落地時不幸被混凝土車左後輪輾過頭部，儘管頭部戴安全帽，仍當場爆頭慘死輪下，警方獲報趕往處理，只見機車已扭曲變型，置物箱內2瓶藥酒及其他雜物則散落一地，現場血跡斑斑，令人怵目驚心。

張男雙親及女友接獲通知趕到現場哀慟說，明明早上出門人還好好的，怎麼會在下班返家途中遇死劫，張母更是不敢置信哭到斷腸說，「兒子躺在那邊睡著了，誰要幫我把他叫起，他會冷」，場景令人鼻酸。

警方檢視相關行車紀錄器，發現魏男駕駛預拌混凝土車當時沿著車道行駛，過彎時只見對向機車突然跨越雙黃線直衝過來，連閃都來不閃就對撞，初步研判張男疑逆向衍生憾事，將進一步抽血檢驗是否酒駕，至於事故確實原因及肇事責任歸屬，仍需進一步調查釐清。

事故發生路段。（民眾提供）

事故發生路段。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中市驚傳死亡車禍 機車騎士遭水泥預拌車輾過爆頭亡
2020-01-13 17:55

中市驚傳死亡車禍 機車騎士遭水泥預拌車輾過爆頭亡
撞上左轉汽車 東海女大生騎車上學途中殞命
2019-12-10 20:29

撞上左轉汽車 東海女大生騎車上學途中殞命
全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0

全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0
超商女店員遭法拉利撞死 母哭喊：還我女兒來
2019-11-26 22:06

超商女店員遭法拉利撞死 母哭喊：還我女兒來
悲！18歲姊載4歲弟買鹽酥雞 撞路邊貨車送醫先後不治
2019-11-25 18:19

悲！18歲姊載4歲弟買鹽酥雞 撞路邊貨車送醫先後不治
臺中市今日熱門
2020-01-07 06:19

難得風度！狹路相逢 陳柏惟深擁顏寬恒笑喊：再等我一下 影片

2020-01-09 23:05

BMW技師試車撞死2人 家屬抬棺撒冥紙指控「沒良心」

2020-01-13 16:30

潘恒旭嗆賭選上發1千份雞排至今神隱 陳柏惟說話了！

2020-01-12 12:31

難道早知選舉結果？盧秀燕選前4天曾脫口說....

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播