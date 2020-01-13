與水泥預拌車對撞當場身亡 母斷腸：誰把兒子叫起來

預拌混凝土車與機車對撞，騎士慘死輪下。（民眾提供）

2020-01-13 19:32:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市驚傳死亡車禍！一輛預拌混凝土車下午行經北屯區一處路段時，與對向另輛機車正面對撞，機車連人帶車倒地後，在工地當粗工的男騎士被輪胎輾過當場爆頭身亡，根據目擊者描述及相關跡證顯示，機車疑越線逆向行駛衍生憾事，車禍原因及肇責仍待警方調查釐清。

這起死亡車禍發生在今天下午5點多，43歲魏姓司機當時駕駛預拌混凝土車沿北屯區旱溪西路朝松竹路方向行駛，剛駛過一處略有幅度的彎道時，對向21歲張男騎機車竟疑似跨越雙黃線迎面而來，因事發突然，雙方都來不及反應下直接對撞。

這一撞張男瞬間連人帶車摔倒，機車卡在預拌混凝土車左前輪，張男則是在撞擊後一度騰空，落地時不幸被混凝土車左後輪輾過頭部，儘管頭部戴安全帽，仍當場爆頭慘死輪下，警方獲報趕往處理，只見機車已扭曲變型，置物箱內2瓶藥酒及其他雜物則散落一地，現場血跡斑斑，令人怵目驚心。

張男雙親及女友接獲通知趕到現場哀慟說，明明早上出門人還好好的，怎麼會在下班返家途中遇死劫，張母更是不敢置信哭到斷腸說，「兒子躺在那邊睡著了，誰要幫我把他叫起，他會冷」，場景令人鼻酸。

警方檢視相關行車紀錄器，發現魏男駕駛預拌混凝土車當時沿著車道行駛，過彎時只見對向機車突然跨越雙黃線直衝過來，連閃都來不閃就對撞，初步研判張男疑逆向衍生憾事，將進一步抽血檢驗是否酒駕，至於事故確實原因及肇事責任歸屬，仍需進一步調查釐清。

事故發生路段。（民眾提供）

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