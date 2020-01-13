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金馬奇幻影展首度跨出台北 洛基恐怖秀台中看得到

金馬奇幻影展首度跨出台北，與台中合作，「洛基恐怖秀」也將在台中推出。（記者蘇孟娟攝）

金馬奇幻影展首度跨出台北，與台中合作，「洛基恐怖秀」也將在台中推出。（記者蘇孟娟攝）

2020-01-13 20:29:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全台最熱鬧的「金馬奇幻影展」，創辦至今邁入第11年，第一次將完整片單移師台北以外的縣市放映，今日與台中市政府簽署合作宣言，4月將在台中放映與台北相同的完整片單，包括金馬奇幻影展最瘋狂的特色節目影片「洛基恐怖秀」狂歡場，邀請影迷一起來看好片狂歡。

「金馬奇幻影展」與「台北金馬國際影展」不同，主要聚焦各國具有奇幻、超自然甚至驚悚元素的電影，讓觀眾透過影像拓展想像力的極限。台中市影視發展基金會執行長林盈志說明，台北金馬影展執行委員會於2010年創辦台灣第一個奇幻影展，被形容是台灣「最沒包袱、最瘋狂好玩、最多年輕人參與」的影展活動，近年許多影片更選擇該影展做為全台唯一放映場所，例如公視熱門影集「你的孩子不是你的孩子」。

市府新聞局長黃國瑋指出，金馬奇幻影展播映的影片並非商業主流片，但參與觀眾可以和影片互動，去年金馬奇幻影展吸引3萬7800人次觀看，滿座率高達8成，創下簡直是天文數字的成績，該影展首度完整移師台中放映，顯見台中已是非常友善的影視城市。

台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥表示，金馬奇幻影展最瘋狂的特色節目影片是「洛基恐怖秀」狂歡場，參與觀眾都會精心打扮看電影，也會跟著影片又叫又唱，甚至還會準備道具配合，每年狂歡場票券開賣不到1分鐘就被一掃而空。另外，影展獨家單元「跟著唱翻天」K歌場，則是讓觀眾跟著歌舞片邊看邊唱，是非常特別的觀影經驗；聞天祥說，特色節目影片均會在台中推出，「金馬奇幻影展在台北的所有片單，一部都不會少，全部都會到台中來」。

新聞局表示，金馬奇幻影展將於4月17日至26日在台中登場，預計放映50部片，詳細片單將在3月確定。

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