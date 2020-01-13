中市府聯合稽查天津路年貨大街 發現6項違規

市府前往天津路年貨大街聯合稽查。（記者張菁雅攝）

2020-01-13 21:14:29

〔記者張菁雅／台中報導〕春節將至，為讓消費者安心採買年貨，台中市政府今日下午前往天津路年貨大街聯合稽查，共發現6項違規，包括應冷藏的商品直接放置於常溫攤位上販售，以及商品標示不完整、沒有商品檢驗合格標章等情況，消保官及各主管機關均當場要求改善，無法改善者則立即將商品下架。

天津路年貨大街共有300多個年貨及食品、熟食攤位，消保官謝明謙帶領市府經發局、食安處、消防局及市警局第二分局等機關協同經濟部標準檢驗局，今日下午前往聯合稽查。

謝明謙表示，在食品衛生部分，未發現有過期食品，但有應冷藏保存的鴨賞直接放置於常溫攤位上販售；一般商品部分，有鍋蓋、杯墊等商品沒有完整標示材質、製造商等資料，以及娃娃玩具沒有商品檢驗合格標章，總計查獲6項違規，均當場要求改善，無法改善者則立即將商品下架。

另外，聯合稽查大隊抽查攤商使用的磅秤19個與商圈服務台的公秤，以及180支桶裝瓦斯、25個滅火器，均符合規定，在年貨大街活動期間，市府將持續不定期派員稽查。

法制局長李善植表示，由於活動開始前各主管機關均已進行宣導，攤商違規情況均有改善，特別是散裝食品大多已清楚記載品名、產地及保存期限；另因曾經發生年貨大街糖果價格過高的爭議，所以市府也要求攤商的價格標示必須要清楚明確。

李善植也提醒消費者，避免購買沒有中文標示或標示不全的產品，年貨商品的製造商、保存期限、保存方法、價格及退貨條件等應詢問清楚，並請業者提供發票或收據，或以手機拍下購買的攤位作為佐證。

謝明謙則建議，民眾採買時應注意價格並貨比三家，如對於散裝食品重量認知有不清楚，可請攤商先秤重估價，再決定是否購買，購買後尚可至商圈服務台使用合格公秤，確認所購買的商品重量。

天津路年貨大街有許多小吃攤商，市府聯合稽查時特別注意環境衛生。（記者張菁雅攝）

天津路年貨大街已經開賣。（記者張菁雅攝）

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