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謝龍介賭綠營台中5席立委就跳大甲溪 議員︰再賭吳斯懷是否辭不分區

謝龍介今天接受媒體採訪時回應，當時是謝志忠邀賭，如果國、民兩黨誰在台中可拿到5席，輸的一方就去跳大甲溪，他回「要招就跟啦」。（記者蔡文居攝）

謝龍介今天接受媒體採訪時回應，當時是謝志忠邀賭，如果國、民兩黨誰在台中可拿到5席，輸的一方就去跳大甲溪，他回「要招就跟啦」。（記者蔡文居攝）

2020-01-13 19:00:14

〔記者歐素美／台中報導〕總統與立委選舉落幕，民進黨在台中市拿下5席立委，台南市議員謝龍介之前曾與台中市議員謝志忠打賭，如果民進黨拿下5席就要去跳大甲溪；謝志忠今天對此表示，願賭服輸，但要再給謝龍介一次機會，賭吳斯懷會不會辭不分區立委，讓謝龍介有扳回的機會。

謝龍介今天接受媒體採訪時回應，當時是謝志忠邀賭，如果國、民兩黨誰在台中可拿到5席，輸的一方就去跳大甲溪，他回「要招就跟啦」，現在國民黨輸了，他會兌現承諾，挑個時間跳大甲溪，強調「該清的帳一條都不會欠，網友不用急啦」。

謝龍介選前參加台中一場媒體直播節目，當時與台中市議員謝志忠2人針對台中市國、民兩黨在台中市的立委席次打睹，如果民進黨拿下5席，謝龍介就去跳大甲溪。後因考量跳大甲溪有生命危險，改跳柳川。

這次選舉結果，民進黨在台中市拿下5席立席，連同盟友台灣基進黨的陳柏惟，綠營共拿下6席。網友要謝龍介「說到做到」，跳大甲溪並開直播。

謝志忠對此表示，願賭服輸，但可以先記牆壁，要跟謝龍介再賭一次「吳斯懷會不會辭不分區立委」？讓謝龍介有扳回的機會。

謝志忠表示，如果吳斯懷及吳敦義，「雙吳」辭不分區 ，謝龍介就有機會遞補上不分區立委，但他賭吳斯懷不會辭不分區，邀謝龍介要不要再賭一次「跳柳川」。

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