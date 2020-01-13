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支持者自責不捨 洪慈庸：該道歉的是我

立委洪慈庸在先生卓冠廷及市議員蕭隆澤等陪同下車隊掃街謝票。（洪慈庸服務處提供）

立委洪慈庸在先生卓冠廷及市議員蕭隆澤等陪同下車隊掃街謝票。（洪慈庸服務處提供）

2020-01-13 17:32:40

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸連任失利，今天繼續在潭子及大雅區謝票，許多熱情支持者到場擁抱打氣、贈送卡片、索取簽名等，也有人忍不住哭紅了眼。洪慈庸感謝鄉親支持，「希望大家不要說抱歉，不要責怪自己或別人，因為該說抱歉的是我」。

洪慈庸今天在先生卓冠廷全程陪同下，還有市議員蕭隆澤及周永鴻陪同下，分別在潭子及大雅區車隊掃街，向鄉親謝票。她表示，謝票第2天，忙著抱抱大家、擦去眼淚，想讓大家知道，她真的很感謝每一位鄉親的支持，不只4年，是7年來都是如此，能有機會回報台灣、為台灣做事情，是她最大的榮幸。

洪慈庸說，民主選舉結果出爐，僅代表她還不夠努力，讓更多人決定將手上的一票投出來。連兩日收到許多訊息、電話、沿街鄉親的鼓勵、大家的留言打氣，她都有看，也非常感謝每一位鄉親的支持，但「希望大家不要說抱歉，不要責怪自己或別人，因為該說抱歉的是我」。

洪慈庸強調，「無論在哪個位置，我始終是一名平凡的台灣人，有著我愛的家人，有著我愛的這片土地。所有一切，都為所愛，都為未來。」

洪慈庸謝票全程同步在網路臉書直播，網友不捨留言「妳是最好的」、「謝謝慈庸，您辛苦了」、「永遠挺妳」等，不斷為她加油打氣，相當溫馨。

立委洪慈庸跟潭子競選總部同仁及志工等一起感謝鄉親的支持。（洪慈庸服務處提供）

立委洪慈庸跟潭子競選總部同仁及志工等一起感謝鄉親的支持。（洪慈庸服務處提供）

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