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樂成宮冬令救助發物資 年節一連串精采活動

樂成宮郭松益董事長（中）與市議員邱素貞（右三）等發放冬令物資。（記者楊政郡攝）

樂成宮郭松益董事長（中）與市議員邱素貞（右三）等發放冬令物資。（記者楊政郡攝）

2020-01-13 19:41:29

〔記者楊政郡／台中報導〕樂成宮今年再度擴大辦理「冬令救濟」，上午董事長郭松益及立委黃國書、市議員邱素貞及信徒等，一起在樂成宮廣場協助將募得物資發給440戶弱勢家庭，發揮天上聖母慈悲、博愛、普度眾生之懿德。

郭松益說，樂成宮長年秉持「取之於社會，回饋於社會」的理念、「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的精神，關心社會弱勢族群等，行之有年地舉辦歲末寒冬送暖活動，以對東區弱勢家庭聊表關懷之忱，且一年比一年多。

今年共發放給440戶弱勢家庭，每戶致送春節慰問金2000元、白米6公斤、食用油3公斤一罐。希望藉此活動拋磚引玉，讓各界善心人士及公益團體參與，持續擴大辦理，使更多弱勢家庭受惠。

今上午包括立委黃國書、議員邱素貞，民政局長吳世瑋、科長何宜真，東區區長陳佩玉、民政課長林秉宏、社會課長陳坤志等，都前往協助冬令物資發放。

郭松益也介紹樂成宮今年新春期間活動：1.正月初一至初五有「躦轎腳」活動，將發送錢母。2.初七至十六有全國蘭花大展暨書法、水墨國畫展。3.正月初五有中友、新時代、廣三、遠東百貨祈安賜福迎媽祖活動。4.初七至十六有街頭藝人表演。5.正月十四將舉行2020台中媽祖國際觀光文化節-百年宮廟風華晚會，並發放燈籠。6.正月十五舉辦歡樂慶元宵信眾點燈摸彩聯歡晚會活動，獎品有汽車、機車、電視、電子用品等百項大獎，歡迎民眾共襄盛舉，詳情請上樂成宮網站查詢。

樂成宮歲末寒冬送暖活動，發放救濟物資。（記者楊政郡攝）

樂成宮歲末寒冬送暖活動，發放救濟物資。（記者楊政郡攝）

樂成宮歲末寒冬送暖活動，民眾排隊領取物資。（記者楊政郡攝）

樂成宮歲末寒冬送暖活動，民眾排隊領取物資。（記者楊政郡攝）

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