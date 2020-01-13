中台灣首座「兒童交通安全教育館」開幕！ （記者歐素美攝）

2020-01-13 20:39:43

〔記者歐素美／台中報導〕麗寶國際賽車場斥資近四千萬，與中華車會合作打造中台灣首座「兒童交通安全教育館」（兒教館），今天開幕！除獨家引進國際汽車聯盟（FIA）的教材，並重金打造全擬真道路情境，透過實境體驗將道安知識傳遞給學童，除提供學童戶外教學，針對弱勢學童也將提供免費體驗的機會。

交通部次長黃玉霖及台中市交通局長葉昭甫今天皆出席開幕典禮！交通部次長黃玉霖表示，中華車會創造了亞洲少見的兒教館，佔地800坪，光設備就花了近四千萬，感謝麗寶在社會公益做了非常多的貢獻，尤其兒童交通安全是交通部現在最重要的施政重點，麗寶集團這幾年在地方貢獻非常大，兒教館將變成全台小朋友最喜歡來的場所之一，非常期待及感謝。

葉照甫指出，因應我國少子化與高齡化趨勢，幼年人口持續下降，兒童一旦發生交通事故常造成永久傷殘或死亡，推動兒童的交通安全教育刻不容緩，感謝中華車會與麗寶國際賽車場攜手合作，用心規劃兒童交通安全教育館，以寓教於樂方式讓兒童學習交通安全知識，幫助兒童感受危險，並教導交通秩序、禮讓及尊重行人等生活常規。

麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻表示，道路交通安全是讓學童如何安全回家最重要的一個環節，希望從教育及體驗，讓兒童實質感受，除了硬體設備，未來還有很多跟兒童交通安全有關的環節，會一一的建立起來，讓大家來體驗，並引進FIA世界車會的各種先進資源，提供給台灣教育及交通等單位，希望共同攜手推動，讓國人行車安全成為最重要的一件事情。

交通局表示，「兒童交通安全教育館」是大台中地區第一座以兒童交通安全教育宣導為主題的教育館，以5歲到9歲的兒童及家長為主要宣導對象，引進歐盟認證的兒童小汽車，規劃符合學齡兒童專業交通安全場地，搭配結合各國元素的道路安全課程，透過館內的實際體驗，幫助兒童認識道路號誌、標誌及標線等交通安全基本知識，降低兒童交通事故比例。

麗寶國際賽車場「兒童交通安全教育館」開幕！交通部次長黃玉霖（右）及麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻（左）皆出席。（記者歐素美攝）

交通部次長黃玉霖（左）與參加「兒童交通安全教育館」開幕的小朋友合照。（麗寶提供）

「兒童交通安全教育館」開幕，小朋友駕駛歐洲進口小汽車，體驗道路安全。（麗寶提供）

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