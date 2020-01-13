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2020台灣燈會主燈 「森生守護-光之樹」上樑

2020台灣燈會主燈「森生守護-光之樹」。（交通部觀光局提供）

2020台灣燈會主燈「森生守護-光之樹」。（交通部觀光局提供）

2020-01-13 17:38:09

〔記者歐素美／台中報導〕2020台灣燈會將於2月8日至2月23日在台中舉辦，主展區在后里森林園區，主燈「森生守護-光之樹」，今天在交通部觀光局局長周永暉及市長盧秀燕主持下正式上樑。周永暉表示，今年打破往年主燈以生肖為主的概念，承接花博的意象，展現光的特色。

2020台灣燈會主燈「森生守護-光之樹」，13日舉行上樑典禮。（記者歐素美攝）

2020台灣燈會主燈「森生守護-光之樹」，13日舉行上樑典禮。（記者歐素美攝）

交通部觀光局局長周永暉表示，2020台灣會主燈主要有三大特色，第一個是代表台中的意象，一開始考慮以台中自行車、薩克斯風等產業與鼠年結合，最後因場地位在花博園區，加上市長盧秀燕很重視教育，因此，接續花博「天上掉下來一顆種子」的概念，現在變成一棵大樹，所以取名「森生守護-光之樹」，展現光的特色。

交通部觀光局局長周永暉（左二）及市長盧秀燕（左三）出席2020台灣燈會主燈「森生守護-光之樹」上樑典禮。（記者歐素美攝）

交通部觀光局局長周永暉（左二）及市長盧秀燕（左三）出席2020台灣燈會主燈「森生守護-光之樹」上樑典禮。（記者歐素美攝）

第二個重要特色就是這次主燈打破以往慣例，不再用生肖，而是用在地的森林，邀請國際知名的藝術家林舜龍設計，用22根鋼構代表22個縣市、268個花苞代表268個鄉鎮市，2300個葉子代表2300萬國民同胞，台中市市鳥「畫眉」也將在主燈呈現。

2020台灣燈會主燈「森生守護-光之樹」正緊鑼密鼓施工中。（記者歐素美攝）

2020台灣燈會主燈「森生守護-光之樹」正緊鑼密鼓施工中。（記者歐素美攝）

第三個特色就是主燈是可以走進去的，中間有一個非常重要的，白天叫太陽升起，晚上像月亮一樣、也像曙光，所以以「鼠年迎曙光」的概念，用「曙光在望、璀璨台中」來代表今年主燈及台灣燈會在台中。

此外，也將重啟花博中的機械花「聆聽花開的聲音」，讓樹與花對話，創造全新話題，光環境採外投光，整體量身訂做屬於台中的獨特生命力。

周永暉說，為了吸引外國朋友來台觀光，這次台灣燈會的行銷是結合美術力、永續力，提升為2.0版的台灣燈會，希望讓國際及國內朋友「驚艷」，並提醒民眾，今年台灣燈會主燈位置靠近后里火車站，民眾可從高鐵台中站或苗栗站轉台鐵到后里園區。

台中市觀光旅遊局長林筱淇則表示，台灣燈會今年邁入第31年，今年也是最多縣市、共10縣市參與，貝里斯等友邦也來參加。

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