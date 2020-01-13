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潘恒旭嗆賭選上發1千份雞排至今神隱 陳柏惟說話了！

陳柏惟昨天、今天進行單車謝票行程，對於潘恒旭的「1千份雞排祭品文」，要大家不要為難他了。（記者葛祐豪攝）

陳柏惟昨天、今天進行單車謝票行程，對於潘恒旭的「1千份雞排祭品文」，要大家不要為難他了。（記者葛祐豪攝）

2020-01-13 16:30:45

〔記者陳建志／台中報導〕高雄市前觀光局長、挺韓大將潘恒旭，去年8月陳柏惟宣布參選台中第2選區時，在臉書揶揄「落選惟一，去台中也選不上」，陳柏惟則反批潘不要當韓國瑜的打手，兩人隔空交火，潘還在媒體詢問時嗆賭說：「如果選上要發1千份雞排」，沒想到前天開票陳柏惟果真以5千多票的差距，打敗顏寬恒成為新科立委，網友都在問「雞排去哪領？」不過潘恒旭至今未回應；陳柏惟今天說：「他是自己人，請大家不要為難他」。

台灣基進陳柏惟，去年8月由泛綠共推參選台中第2選區，因顏家在地經營2、30年，就連2016年國民黨選情低迷時都能躲過海嘯連任，因此外界都認為陳選上機會渺茫，當時潘恒旭也在臉書揶揄「落選惟一，去台中也選不上，唯一支持顏寬恒讓你變消波塊」，陳柏惟則反批潘不要當韓國瑜的打手，「你如果發文助攻我選上，你才會變消波塊吧XD」，潘當時面對記者詢問先說：「他選不上啦！」，還嗆賭「如果選上我發1千份雞排，在他的選區三民區發」，沒想到被當成砲灰的陳柏惟，卻在台中第2選區捲起一陣旋風，開票時一路領先，最後大爆冷門，拿到11萬2千多票，以5千多票的差距打敗尋求連任的顏寬恒，跌破大家眼鏡。

網友這幾天整理雞排祭品文，翻出潘恒旭去年8月曾誇口的「陳柏惟選上就發1千份雞排」，不少網友湧進潘的臉書留言「雞排拿來」、「雞排去哪領」、「雞排要切不要辣，謝謝」，不過潘恒旭至今都未宣布是否兌現。

陳柏惟今天上午在台中龍井、大肚進行單車謝票行程，下午則回到高雄進行車隊掃街，感謝高雄鄉親對他和台灣基進的支持、鼓勵。

對於潘恒旭至今還沒宣布是否兌現發雞排，陳柏惟今天受訪時希望大家「不要為難他」，並說潘恒旭擔任韓國瑜的宣傳大將，但其實是讓更多人知道韓國瑜的缺點，削弱韓的氣勢，因此早就說過潘是「自己人」，希望大家不要再為難他了。

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