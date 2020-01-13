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中市2家產後護理機構疑不符規定 衛生局說明查證結果

台中市共有34家立案的產後護理之家，衛生局每年進行督導、考核。（圖由衛生局提供）

台中市共有34家立案的產後護理之家，衛生局每年進行督導、考核。（圖由衛生局提供）

2020-01-13 16:45:50

〔記者張菁雅／台中報導〕消費者基金會日前查訪全國產後護理之家，發現台中市2家產後護理機構的照護人力疑似不足，其中1家機構於官網介紹的月子餐內容疑涉宣稱療效。台中市政府衛生局今日表示，2家產後護理機構經查證符合設置標準規定，另疑涉宣稱療效的機構將由食品藥物安全處釐清，並依相關規定辦理。

衛生局說明，消基會以網頁檢視、電話詢問、實地訪查的方式，針對全國產後護理之家收費方式、嬰護比、月子餐宣稱療效等項目進行查訪，並表示台中市2家產後護理機構所需照護人力疑似不足，其中1家機構於官網介紹的月子餐內容疑涉宣稱療效。

衛生局獲報後立即查證，依衛生福利部公告「護理機構設置標準表」規定，嬰兒床以實際開放床數計算，每5床應有1名嬰兒照顧人員，2家產後護理機構並無照護人力不足的狀況；另機構於官網介紹的月子餐內容疑涉宣稱療效部分，將交由食安處調查釐清，並依相關規定辦理。

衛生局指出，為維護產婦消費權益，市府訂定產後護理之家收費核定基準，每年也針對已立案的34家產後護理之家進行督導、考核，確保優質的產後婦嬰照護服務。民眾如有需要，可至衛生局官網查詢34家產後護理之家相關資訊。

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