陳柏惟回高雄謝票 酸韓是「民主教父」、「臥底、自己人！」

陳柏惟（中）與尹立（右）販售「光復高雄」福袋，排隊人潮繞了三民公園大半圈。（記者葛祐豪攝）

2020-01-13 16:00:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台中市第二選區新科立委3Q陳柏惟，今天下午回到高雄謝票，並與「Wecare高雄」發起人尹立一起販售「光復高雄」福袋，1、2千名粉絲到場支持，排隊人潮繞了三民公園大半圈，陳柏惟並酸韓國瑜是「民主教父」，讓很多不關心政治的人發現說，如果不關心政治，會被韓國瑜統治！

代表台灣基進參選的陳柏惟，此次立委選戰在台中海線上演大驚奇，擊敗基層實力雄厚的顏寬恒，他今天下午重回家鄉高雄市，受到1、2千名支持者熱烈歡迎。

陳柏惟受訪時強調，對他來說，這次選戰不只台中第二選區贏，也是全台灣民眾對民主的關心，透過「民主教父」韓國瑜，讓很多過去不關心政治的人發現說，如果不關心政治，會被韓國瑜統治，所以大家跳出來關心政治，投票率衝高，這是台灣民主很大的進步。

媒體問他說「此次重回高雄會不會很感慨？當初是因為韓國瑜當選市長，你才離開高雄，結果現在選上立委！」

陳柏惟表示，沒什麼感慨啦，其實他以前就在國外工作，是東南西北飄，只要留在台灣這塊土地上，就是很高興的事情，並沒有感慨，前年底在高雄沒選上市議員，他認為「這是天公伯的安排」。

對於高雄的罷韓，陳柏惟有什麼策略嗎？他以這次選舉為例，投給他的11萬票，不是他自己找到這11萬人，而是關心政治的人，把周遭或中間選民拉出來，「所以罷韓能否成功，是每個人是否願意站出來」。

媒體又問說，對於韓國瑜今天第一天銷假上班的看法？陳柏惟反問媒體說「他的上班時間是幾點？」媒體回說「10點4分！」陳柏惟一聽笑笑說「這樣算不錯啦，開始上班是好事情！」

他再度酸說，韓國瑜是「民主教父」，透過他的無能、落跑、酬庸，讓大家知道不關心民主會很嚴重，「所以其實韓國瑜是臥底，自己人！」

陳柏惟也感謝高雄鄉親對台灣基進的支持，雖然此次政黨票未能突破5％門檻，但在高雄突破10萬票，拿到5.9％的得票率。

陳柏惟酸韓國瑜是「民主教父」，讓很多不關心政治的人發現說，如果不關心政治，會被韓國瑜統治！（記者葛祐豪攝）

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