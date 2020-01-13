改變九二共識路線？ 盧秀燕：不管藍綠、黨派都應聆聽民意

台中市長盧秀燕（右2）表示，這次投票結果民眾已表達對國家路線的看法。（記者歐素美攝）

2020-01-13 15:48:54

〔記者歐素美／台中報導〕針對這次總統與立委選舉結果，台中市長盧秀燕表示，人民透過這次投票結果，己清楚表達他們對國家路線的看法，所有政治人物，不管藍綠、不管哪個黨派，都應該要遵從，也都應該要聆聽民意。

台中市長盧秀燕是在今天下午參加2020台灣燈會主燈上樑典禮，針對媒體詢問對這次選舉結果的看法，做了上述表示。

媒體詢問北北屯是國民黨票倉，市長在那裡連續經營5屆，這次沒有守住立委，市長怎麼看？盧秀燕表示，這次大選民意展現已經很清楚了，在國民黨方面，包括她在內，全黨上下都要檢討反省跟改革。

這次選舉是縣市長執政期中考或總統候選人人格特質造成的選舉結果？盧秀燕說，這次的大選就是展現人民對國家定位的具體意志，我想所有的從政人物對於最新的民意都應該有所體會，並且要遵從；至於國民黨主席，盧秀燕說，要等這禮拜三，中常會會議召開再說。

國民黨對於九二共識的路線將會改變嗎？盧秀燕表示，總統大選是國家級的大選，人民對於國家定位、國家路線做意志的表現，這次的投票的結果已經很清楚，人民已經表示他們對國家路線的看法，所有政治人物，不管藍綠、不管哪個黨派，都應該要遵從，也都應該要聆聽民意。

南投縣長林明溱提到這次立委選得不漂亮，其實跟總統候選人的人格特質有點關係，不是執政縣市長的問題。盧說，選舉因素很多，每個區域都有不同的狀況，所以沒有辦法一概評論。

對於國民黨在台中市的立委只剩2席，盧秀燕表示，最重要的是選舉已經結束了，我們應該要捲起袖子繼續幹活，目前台中市政府有兩個重點，第一個是為國家舉辦好「2020台灣燈會在台中」；第二個就是快要過年了，市政很重要的工作就是協助弱勢民眾跟家庭能夠過年。

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