群組聊天藏「炒群」報明牌 賭博網站半年賭資狠撈1.17億

警方查扣電腦、手機、教育訓練手冊及現金等證物。（記者許國楨攝）

2020-01-13 13:11:29

〔記者許國楨／台中報導〕台灣傳統電子遊藝場為炒熱場子氣氛，會招聘偽客混在賭客中製造熱場假像，也就是所謂的「櫻花專員」，但這幾年進入網路世代，賭博網站會在群組內安排內應佯稱「明牌很準」的「炒群」偽客，藉此刺激賭客下注，刑事局中打今天就宣佈破獲一個以此手法經營的賭博網站機房，查出光半年接受下注的賭資就超過台幣1.17億，但實際獲利仍需進一步清查。

刑警局偵六大隊第二隊日前接獲線報，受到柬埔寨政府嚴打賭博的政策，許多原本在當地設置或經營賭博網站機房的台灣人紛紛撤退，不是轉進東南亞其他國家就是回到台灣重起爐灶，其中41歲的陳姓男也在這波撤退潮中，返台後與34歲黃姓金主合作，再找來當初在柬埔寨合作的員工重新架設賭博網站機房。

而該機房手法係以微信或telegram帳號為平台，隨機招攬吸引中國民眾加入聊天群組成為會員，以「報明牌」方式鼓吹下注簽賭所代言的賭博網站內遊戲，投注各種運動賽事與地下彩券，甚至有賽事得分單雙等玩法，另外再安排員工佯裝賭客進入群組「炒群」提供明牌，以「老師的明牌好準賺好多錢」等話術，刺激鼓勵賭客持續下注。

第二隊長徐名谷說，警方經過數個月埋伏跟監，發現陳嫌將機房設置在台灣大道上的商業辦公大樓，藉著人來人往與車潮掩人耳目並分散外界注意力，只是機房上下班作息時間與一般公司不同，才確認是經營賭博網站機房的處所，但門口卻裝設指紋及人臉辨識系統難以開鎖或是破門一度造成查緝不易。

警方上月下旬利用該集團成員交班時的片刻空檔攻堅，當場逮捕陳嫌等21人，查扣電腦、手機、教育訓練手冊及現金等證物，經清查電腦資料發現，該機房自去年6到12月接受下注的賭資金額就高達1.17億，訊後全案依賭博、組織犯罪條例等罪嫌送辦。

機房門口裝設的指紋及人臉辨識系統。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

警方查扣電腦、手機、教育訓練手冊及現金等證物。（記者許國楨攝）

警方查扣電腦、手機、教育訓練手冊及現金等證物。（記者許國楨攝）

警方訊後將陳嫌等人送辦。（記者許國楨翻攝）

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