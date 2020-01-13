堅持興趣繳出亮麗成績！弘光大馬學生獲統一烘焙賽評審團大獎

弘光食科系大四學生王繼祥（左）、郭莉婷（右）奪統一烘焙賽評審團大獎。（記者歐素美攝）

2020-01-13 12:26:43

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學食品科技系大四學生王繼祥、郭莉婷，組隊參加統一烘焙盃校際烘焙大賽，初賽入選12強，並獲得評審團大獎，作品有機會在超商上架銷售；兩人表示，從馬來西亞跨海來台念烘焙，家人一度反對，參加比賽繳出一張亮麗的成績，證明自己選擇是對的！

弘光科大烘焙食品實習工廠廠長王俊勝表示，當初與學生討論麵包口味時，建議學生「比賽就要做一個不一樣的口味」，經兩人不斷調整配方，才做出獨特的鹹麵包，進入決賽後，要求學生加強練習，要讓麵包吃起來口感好，配料能融入麵皮中，口齒留香，最後在全台170多組、50所學校中脫穎而出，這也是弘光學生第二度獲得這項比賽的評審團大獎。

郭莉婷說，想要證明大學4年學到了什麼才參賽，原本一開始想製作甜口味麵包，後聽老師建議改為鹹口味，一邊製作、一邊修改、一邊寫配方，每天至少花10小時製作，終於趕在報名截止最後一刻送出報名表。

確定入圍決賽後，郭莉婷立刻和王繼祥一起加強練習，每次練習製作完成的麵包都拿給同學試吃。郭莉婷指出，由於麵包要打入市場，必須符合大眾口味，因此聽取同學試吃建議，不斷調整口味，直到大家吃起來都覺得口感不錯。比賽當天，靠著平常練習的手感，烘焙出獨特的鹹麵包，「沒想到可以贏得評審團大獎」！

郭莉婷透露，從馬來西亞來台灣念海青班烘焙餐飲行銷科，畢業後想要在烘焙領域更加精進，但經濟不寬裕，回大馬在麵包店當學徒一年存學費，再瞞著媽媽報名回到弘光科大念食科系烘焙組，從大一開始重頭來過，起初媽媽反對，後來靠著學習成果慢慢說服家人，每次回家做蛋糕、麵包與家人分享，「這次比賽獲大獎，媽媽開心的激動尖叫，比我還要高興」。

同樣來自馬來西亞的王繼祥也說，比賽除了測驗自己的實力，也要拿出成績向家人證明「我堅持朝興趣發展，選擇烘焙沒後悔」。他說，父母皆從事美髮業，原本希望他承接衣缽，但自己對美髮沒興趣，才跨海來台念烘焙。

王繼祥說，去年學弟參加第一屆比賽獲評審團大獎，「他們可以，我一定也可以」！就是抱持這種信心參賽。獲獎後作品有機會在超商販售，證明努力便有機會能夠實現夢想。

弘光食科系老師王俊勝（中）指導大四學生王繼祥（右）、郭莉婷（左）奪統一烘焙賽評審團大獎。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法