台中「望高寮」驚魂… 婦人賞景摔落20米邊坡 2天後才獲救

消防人員立即架設兩組繩索進行救助。（消防局提供）

2020-01-13 12:49:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年約30多歲的婦人，自稱兩天前到知名的望高寮景觀園區賞景，不慎自觀景台摔落約20米深邊坡，直到清晨有民眾聽到呼救聲急報案，消防局出動救護人員趕往將她吊掛上來才獲救，所幸只有肢體擦傷，沒有生命危險，算是不幸中的大幸。

今天清晨7時許，一群大學生到南屯區中台路上的望高寮景觀園區看風景，正當大家忙著自拍時，突然聽到邊坡草叢傳出陣陣微弱的呼救聲，大學生急探頭察看，隱約看到一名女子猛揮手嚇得打電話報案，警方趕到隨即通報119，消防局獲報派遣春社及西屯分隊，出動救災（護）車5輛、人員17名，由春社分隊長林炎璋帶隊前往搶救。

由於婦人位處距觀景台約15到20米深左右的邊坡草叢內，消防人員立即架設兩組繩索進行救助，並使用捲筒式擔架（SKED）將傷者固定後吊掛上來，隨即由救護人員初步檢傷，發現還好她身上穿的禦寒衣物還算保暖，才不致因失溫衍生危險，經送醫所幸她意識清楚，只有肢體擦傷，經醫治後沒有生命危險。

警方同時查出，婦人是兩天前才由家屬報案通報的緊急失蹤協尋人口，婦人向警、消說，兩天前獨自到望高寮賞景，不慎摔落邊坡，但可能是剛好呼救的時間點不對，期間都沒有人聽到，才會到今天才獲報；警方則通知家屬前往醫院照護，結束這場驚魂記。

婦人自觀景台摔落約20米深邊坡。（消防局提供）

消防人員立即架設兩組繩索進行救助。（消防局提供）

消防人員使用捲筒式擔架（SKED）將傷者固定後吊掛上來。（消防局提供）

消防人員使用捲筒式擔架（SKED）將傷者固定後吊掛上來。（消防局提供）

救護人員初步檢傷後送醫。（消防局提供）

救護人員初步檢傷後送醫。（消防局提供）

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