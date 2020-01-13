69歲老翁腱索斷裂引發二尖瓣逆流 手術獲新生

湯翁（中）獻花感謝童綜合醫院副院長吳肇鑫（右2） 及心臟外科主任吳清文（右1）。（記者歐素美攝）

2020-01-13 12:10:15

〔記者歐素美／台中報導〕69歲湯姓老翁去年底突然小便減少、呼吸困難，送醫急診，發現為急性肺水腫，並引發吸呼衰竭，1週內兩次插管急救，家屬心急如焚，經轉送童綜合醫院，童綜合醫院副院長吳肇鑫檢查時發現湯翁出現心雜音，懷疑是心臟瓣膜受損，經會診心臟科醫師劉誌宗，確診為少見的腱索斷裂，造成嚴重二尖瓣逆流及心臟衰竭，經施以二尖瓣修補手術，住院兩週即康復出院。

69歲湯姓老翁患有高血壓，曾因二尖瓣逆流裝設心導管，不料，去年11月中旬突然小便減少、活動容易喘，他不以為意，11月29日突然呼吸困難，家屬將他送醫，湯翁陷入昏迷，醫師緊急進行氣管插管，並使用呼吸器治療，照X光片發現其兩邊肺部白化，即出現所謂「急性肺水腫」。

湯翁因此住進加護病房，經心導管檢查，未發現急性冠狀動脈疾病，使用藥物治療消除肺部水腫，一度拔除氣管內管，不料，兩天後再度出現呼吸困難，又再插管急救，並使用呼吸器治療。

湯翁1週內兩次急性肺水腫造成呼吸衰竭，並插管急救兩次，家人心急如焚，經苗栗縣議員鄭碧玉協助，於12月6日轉診到童綜合醫院急診室。經副院長吳肇鑫檢查，發現湯翁出現嚴重心雜音，懷疑是心臟瓣膜受損，經會診心臟科醫師劉誌宗，證實湯翁為腱索斷裂造成嚴重二尖瓣逆流及心臟衰竭。

經童綜合醫院心臟外科主任吳清文評估後，在12月11日為湯翁施行二尖瓣修補手術，湯翁住院兩週，終於在12月24日平安夜出院。

吳清文表示，心肌梗塞（冠狀動脈疾病）、腱索斷裂、老年退化等都可能導致二尖瓣逆流。湯翁因二尖瓣逆流曾進行心導管手術，因心臟二尖瓣的腱索斷裂並不常見，當時醫師可能檢查發現其未有急性冠性動脈疾病，而忽略其有腱索斷裂情形。而體質或壓力增加（如高血壓、心律不整、咳嗽、運動）都可能造成二尖瓣的腱索斷裂。

吳清文並指出，心臟病患者若突然小便減少，應注意！因心臟衰竭造成打出來的血液減少，即會造成尿液減少。

吳肇鑫指出，心臟疾病造成的急性肺水腫，惡化快速，湯翁可以撐過兩次插管急救，大難不死，真的很幸運！家屬昨特別獻花感謝童綜合醫院醫護人員，院方除回禮祝賀，並與湯翁一起切蛋糕慶祝重生。

童綜合醫院心臟外科主任吳清文表示，筆指處的白色部分就是心臟二尖瓣的腱索，腱索斷裂會影響二尖瓣的閉合，造成血液逆流。（記者歐素美攝）

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