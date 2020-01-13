3000字敗選檢討文 中市議員黃健豪：韓國瑜別起心動念選黨主席

韓國瑜台中競總發言人、台中市議員黃健豪呼籲韓國瑜別選黨主席。（翻攝自黃健豪臉書）

2020-01-13 12:04:30

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨在總統及立委選舉敗選，黨主席吳敦義將向中常會請辭，韓粉出現請高雄市長韓國瑜選黨主席的聲音。韓國瑜台中市競選總部發言人黃健豪在臉書發文呼籲，中常委千萬不要慰留吳敦義，韓國瑜「不要再起心動念競選黨主席了」，好好回歸市政，挺過罷免難關。

黃健豪為現任台中市議員，他在臉書發表長達3000字的文章，檢討國民黨這次敗選原因，其中，針對選後的黨主席之爭，黃建豪說，可喜可賀的是，吳敦義等人終於宣布請辭，他先呼籲也拜託各位中常委，「千萬不要上演什麼大慰留的戲碼」。

黃健豪也表示，對於隨之而來黨主席改選，他要甘冒大不諱講一件事。做為個人，他真心覺得韓國瑜是一個有趣、有義氣的朋友。但這次總統選舉結果只說明一件事，「絕大多數的民眾，不希望韓市長成為我們的領導人，或是說，不希望在還沒看到具體成果之前，再給他成為領導人」。

黃建豪指出，換位思考一下，就像2018年輸掉縣市長的林佳龍、陳其邁、蘇貞昌，卻在2019年高升中央部會首長，多數民眾也難以接受，只是這個情緒在這次選舉中被其他事情蓋過去。

黃健豪認為，在這樣的民意基礎之下，希望韓國瑜及韓粉「不要再起心動念競選黨主席了」，好好回歸市政，如果能夠順利挺過罷免難關，「期許韓市長在高雄市政上，能拿出真的讓人讚嘆的成績」。

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