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台灣燈會展區設哺集乳室 展後成常設設施

哺集乳室提供洗手設施及酒精、濕紙巾等用品。（圖由衛生局提供）

哺集乳室提供洗手設施及酒精、濕紙巾等用品。（圖由衛生局提供）

2020-01-13 10:12:15

〔記者張菁雅／台中報導〕營造2020台灣燈會友善親子環境，台中市政府衛生局與建設局在文心森林公園副展區設置哺集乳室，2月23日燈會結束後將成為常設設施，持續提供文心森林公園育兒遊客使用。衛生局今日表示，后里花博園區主展區將於2月8日點燈，屆時也將設置溫馨、便利及可近的哺集乳室育兒空間。

衛生局長曾梓展表示，對母乳哺育的媽媽及寶寶而言，友善的哺乳環境非常重要，市長盧秀燕也非常重視，並積極推動公共場所友善哺乳環境，保障育兒家庭的權益，因此衛生局與建設局合作在公園設置哺集乳室，設有嬰兒用品、家具與舒適柔和的布置。

台灣燈會副展區文心森林公園以童趣樂園為主題，已在去年底開展，吸引許多家長帶小孩前往賞燈。育有2個小孩的蔡小姐在使用過文心森林公園哺集乳室後表示，這裡有家屬休息區及育兒備品等貼心小設計，布置又溫馨，用台灣燈會APP就能查詢展區內的哺集乳室地點，非常友善。

廖先生也說，哺集乳室讓家長能安心哺餵寶寶，還有洗手設施及酒精、濕紙巾等，並提供座椅讓在外等候的家長休息，非常貼心、方便。

衛生局說明，為提供適合家長及寶寶的賞燈環境，副展區2間哺集乳室有供家人陪伴母親哺集乳的空間、手機充電站、座椅，以及飲水機、洗手台、尿布台、濕紙巾、尿布等，還有衛生志工引導及維護。另外，台灣燈會主展區將在2月8日至23日在后里花博園區登場，市府也會設置哺集乳室育兒空間，歡迎民眾及育兒家庭前往賞燈。

哺集乳室設有家屬休息區，讓在外等候的家屬休息。（圖由衛生局提供）

哺集乳室設有家屬休息區，讓在外等候的家屬休息。（圖由衛生局提供）

台中市政府衛生局與建設局於文心森林公園副展區設置哺集乳室。（圖由衛生局提供）

台中市政府衛生局與建設局於文心森林公園副展區設置哺集乳室。（圖由衛生局提供）

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