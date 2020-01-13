為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

盧秀燕的副市長會是誰？「這些人」都被點名....

楊瓊瓔（前右）成功當選立委，盧秀燕（前左）會牽起誰的手讓其接任副市長？成為熱門話題。（資料照，取自楊瓊瓔臉書）

楊瓊瓔（前右）成功當選立委，盧秀燕（前左）會牽起誰的手讓其接任副市長？成為熱門話題。（資料照，取自楊瓊瓔臉書）

2020-01-13 07:07:31

〔記者唐在馨／台中報導〕總統及立委選舉落幕，前台中市副市長楊瓊瓔順利當選立委，這也意味著楊瓊瓔選前辭去的台中市副市長職務，市長盧秀燕會請誰接任?又或是多久之內會補上？都備受注目。

據指出，原本台中市就一直在進行「副市長人事猜猜猜」，因為藍營內部選前一直評估楊瓊瓔選情穩定，因此雖然綠營也放話副市長職務懸而未補是為了給楊「買一個保險」，但事實上盧也已在考慮可能人選，並非在為楊「留位置」。

被傳的人選中，不少議員先前都推測，受到盧秀燕信任的秘書長黃崇典會不會轉接副市長？而曾在胡志強市長時代當過秘書長及副市長，目前是市府副秘書長的黃國榮，因為熟悉政務也跟藍綠議員都熟識，也成為被猜測的人選。

另外民政局長吳世瑋也因受到盧市長的信任，也是歷經多位市長，而且目前掌握民政系統，也有建設背景，也遭到點名。

至於盧秀燕任內請來的副秘書長朱康震，因為被認為是具有朱立倫系統人馬色彩，也有中央的人脈關係，受到盧秀燕的倚重，也成為被點名的對象。

不過，相關當事人面對詢問，都表示沒有這回事，而盧秀燕先前被媒體問到時，也表示目前沒有人選。

而這些傳聞在立委選舉落幕後又出現新的變化，因為國民黨現任立委顏寬恒及沈智慧都意外落選，也讓網路出現傳言，認為二人會不會比照楊瓊瓔模式，成為盧秀燕的副市長？成為熱門話題。

但熟悉盧的人士則表示，她的個性很嚴謹，應該是人事定案才會宣佈，目前仍只能「猜猜看」。

台中市下屆副市長會是誰？副秘書長朱康震（中）也成為猜測對象（圖：資料照，中市府提供）

台中市下屆副市長會是誰？副秘書長朱康震（中）也成為猜測對象（圖：資料照，中市府提供）

顏寬恒落選立委後在臉書發文「後會有期」，網路及坊間也因此揣測，他會不會比照楊瓊瓔模式擔任副市長？（圖取自顏寬恒臉書）

顏寬恒落選立委後在臉書發文「後會有期」，網路及坊間也因此揣測，他會不會比照楊瓊瓔模式擔任副市長？（圖取自顏寬恒臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
洪慈庸敗選 卓冠廷深夜告白 支持者：非戰之罪
2020-01-12 08:19

洪慈庸敗選 卓冠廷深夜告白 支持者：非戰之罪
惜敗！ 只輸對手不到1000票 洪慈庸發長文曝心聲
2020-01-11 23:24

惜敗！ 只輸對手不到1000票 洪慈庸發長文曝心聲
復仇成功！楊瓊瓔擊敗洪慈庸 自行宣布當選
2020-01-11 20:30

復仇成功！楊瓊瓔擊敗洪慈庸 自行宣布當選
楊瓊瓔穿競選背心進校園挨批 盧秀燕臉書急切割？
2020-01-08 22:54

楊瓊瓔穿競選背心進校園挨批 盧秀燕臉書急切割？
副都心翻轉有潛力！ 純住宅炙手可熱

副都心翻轉有潛力！ 純住宅炙手可熱
臺中市今日熱門
2020-01-07 06:19

難得風度！狹路相逢 陳柏惟深擁顏寬恒笑喊：再等我一下 影片

2020-01-09 23:05

BMW技師試車撞死2人 家屬抬棺撒冥紙指控「沒良心」

2020-01-07 00:39

這次台下回「不對～」 謝龍介1天傻眼2次 影片

2020-01-12 12:31

難道早知選舉結果？盧秀燕選前4天曾脫口說....

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播