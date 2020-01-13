盧秀燕的副市長會是誰？「這些人」都被點名....

楊瓊瓔（前右）成功當選立委，盧秀燕（前左）會牽起誰的手讓其接任副市長？成為熱門話題。（資料照，取自楊瓊瓔臉書）

2020-01-13 07:07:31

〔記者唐在馨／台中報導〕總統及立委選舉落幕，前台中市副市長楊瓊瓔順利當選立委，這也意味著楊瓊瓔選前辭去的台中市副市長職務，市長盧秀燕會請誰接任?又或是多久之內會補上？都備受注目。

據指出，原本台中市就一直在進行「副市長人事猜猜猜」，因為藍營內部選前一直評估楊瓊瓔選情穩定，因此雖然綠營也放話副市長職務懸而未補是為了給楊「買一個保險」，但事實上盧也已在考慮可能人選，並非在為楊「留位置」。

被傳的人選中，不少議員先前都推測，受到盧秀燕信任的秘書長黃崇典會不會轉接副市長？而曾在胡志強市長時代當過秘書長及副市長，目前是市府副秘書長的黃國榮，因為熟悉政務也跟藍綠議員都熟識，也成為被猜測的人選。

另外民政局長吳世瑋也因受到盧市長的信任，也是歷經多位市長，而且目前掌握民政系統，也有建設背景，也遭到點名。

至於盧秀燕任內請來的副秘書長朱康震，因為被認為是具有朱立倫系統人馬色彩，也有中央的人脈關係，受到盧秀燕的倚重，也成為被點名的對象。

不過，相關當事人面對詢問，都表示沒有這回事，而盧秀燕先前被媒體問到時，也表示目前沒有人選。

而這些傳聞在立委選舉落幕後又出現新的變化，因為國民黨現任立委顏寬恒及沈智慧都意外落選，也讓網路出現傳言，認為二人會不會比照楊瓊瓔模式，成為盧秀燕的副市長？成為熱門話題。

但熟悉盧的人士則表示，她的個性很嚴謹，應該是人事定案才會宣佈，目前仍只能「猜猜看」。

台中市下屆副市長會是誰？副秘書長朱康震（中）也成為猜測對象（圖：資料照，中市府提供）

顏寬恒落選立委後在臉書發文「後會有期」，網路及坊間也因此揣測，他會不會比照楊瓊瓔模式擔任副市長？（圖取自顏寬恒臉書）

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