全國立委最高票！被勸進選市長 何欣純謝票這樣說...

台中第7選區民進黨何欣純（右二）連任立委並拿下全國最高票，昨天在市議員李天生（左二）、林德宇（右一）與多位里長陪同下展開謝票行程。（記者陳建志攝）

2020-01-12 20:49:43

〔記者陳建志／台中報導〕台中第7選區（大里、太平）民進黨立委何欣純順利連任，並拿下全國最高票的14萬9538票（得票率63.3%），今天在黨籍市議員陪伴下，在選區展開謝票行程，何欣純對於鄉親以選票肯定無限感恩，並說「全國最高票」的殊榮屬於大家；因昨晚宣布當選時有支持者勸進她選市長，何欣純今天說現在只想扮演好立委的角色，不要辜負選民的期待。

何欣純2012年首次參選立委時拿到10萬1千多票，2016年爭取連任時，拿到11萬9千多票，因這次選舉進行選區重劃，將大里東、西湖兩里併入選區，投票人口增加，加上投票率提升，昨晚開票後拿到14萬9538票（63.3%），主要對手國民黨莊子富則拿到8萬票（33.8%），大贏69538票，選票更大幅成長3萬多票，一舉拿下全國最高票。

為了感謝鄉親支持，何欣純今天在市議員李天生、林德宇等議員陪同下，在大里、太平進行謝票，沿途許多民眾都熱情揮手，何欣純也透過麥克風跟支持者說感謝。

何欣純說，能拿到全國最高票，對於鄉親的支持、肯定非常感恩，但「最高票」的殊榮應該留給台中市民，以及投票給她的屯區鄉親，還說昨晚結果出爐後徹夜難眠，因為想到自己的責任更大，思考要怎麼做更多的事、服務更多鄉親？是未來要積極努力的地方，並再次謝謝台中鄉親和台灣民眾給她和民進黨繼續服務鄉親的機會。

因昨晚開票大勝，有支持者在現場大喊「選市長」，何欣純說，現在最重要的是把立委的工作做好，不要辜負選民的期待，對於參選市長沒有任何規劃。

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