爆冷門擊敗顏寬恒 陳柏惟期許當「這類型立委」

陳柏惟當選台中第2選區立委，今天表示期許自己成為做事真心，且認真、專業的「帥氣型」立委。（記者陳建志攝）

2020-01-12 17:07:39

〔記者陳建志／台中報導〕台灣基進陳柏惟參選台中第2選區，昨天開票後擊敗顏寬恒大爆冷門，陳柏惟今天受訪時表示，希望自己成為做事真心，且認真、專業的「帥氣型」立委，未來3年並將推動「全國青年里長」計畫，讓想從政的年輕人，從回到家鄉選里長開始進行培養，自己則扮演好台灣基進隊長的角色。

媒體今天問陳柏惟，期許自己未來成為哪種類型的立委？陳柏惟說希望能為一個帥氣型的立委，就是當一個做任何事都用真心，很認真、專業，並希望自己參選的故事，可以給大家勇氣，當碰到困難時，可以出現一個畫面「想想陳柏惟」，就會覺得事情其實沒有那麼困難。

至於未來經營地方的方式，陳柏惟說，人民都希望一個原本很有影響力的人出來參選，就像是郭台銘，但他認為應該是從基層出發，生活在基層，和大家用同樣的語言，說出大家的心聲，然後出來參選挑戰。

陳柏惟說，「與其要求現任者改變，不如推出挑戰者」，強調未來3年內，將會推動「全國青年里長」計畫，如果想從事政治，建議從家鄉開始做，從擔任里長開始，自己會扮演好台灣基進隊長的角色，陪伴大家向前行，強調過去第三勢力，包括新黨、郭台銘、時代力量，都是用老大哥帶領小弟的方式，自己希望能用不同方式，和大家成為隊友一起向前走。

對於外界說這次他扳倒地方派系，陳柏惟說地方派系就像一隻怪獸，可以長大、有商業利益，但是不能插足政治利益，尤其是當選後，一天到晚在講中國的事情，這是他無法接受中國國民黨的原因。強調這隻怪獸仍然存在，只是暫時將政治利益輸送的營養管切斷，就像楊瓊瓔上次落選被斬斷，這次又捲土重來，未來自己會兢兢業業面對每一天，並說這不是扳倒派系，只是讓派系離開政治，因派系其實就是朋友和朋友的關係，但不要用朋友的關係來處理政治。

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