張廖萬堅衝高票數順利連任 今車隊遊行謝票

立委張廖萬堅（左）順利連任後，以車隊遊行謝票。（圖由張廖萬堅競選總部提供）

2020-01-12 17:59:27

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第4選區（西屯、南屯區）立委張廖萬堅順利連任，得票數11萬9886票，大勝對手黃馨慧的9萬6460票，是他參選立委3次以來，最高的得票數。張廖萬堅今日與太太一同以車隊遊行謝票，沿途民眾不斷向他恭喜，還有人放鞭炮慶祝。

張廖萬堅在2012年首次參選立委時，雖以9萬2213票輸給對手蔡錦隆的10萬1702票，但差距並不大；2016年捲土重來，以10萬649票大贏對手蔡錦隆的7萬124票；今年再以11萬9886票勝過對手黃馨慧的9萬6460票，不但順利連任，還是參選立委3次以來的最高得票數。

張廖萬堅順利連任後，今天一整天都與太太展開謝票行程，在選區車隊遊行謝票，沿途民眾興奮地揮動雙手或比讚、手舞足蹈表示恭喜，還有許多熱情的民眾放鞭炮慶祝，氣氛相當熱鬧。

第4選區政黨結構長期藍大於綠，前台中市長林佳龍在2018年底連任失利，西屯、南屯區輸了近4萬票，被視為民進黨的艱困選區。張廖萬堅說，國民黨選前誓言奪回這區的立委席次，他沒有因此氣餒，仍然跟服務團隊繼續打拚，感謝選民願意給他機會，讓他順利連任，他保證未來一定會堅守自由民主的價值，持續爭取地方建設、辦理親子活動及關心教育議題，打造台中成為更適合下一代居住的陽光城市。

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