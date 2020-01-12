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布局2022台中市長選舉？ 蔡其昌：沒有任何準備、任何規劃

對於是否布局2022台中市長選舉？立法院副院長蔡其昌表示，沒有任何規劃。（記者張菁雅攝）

對於是否布局2022台中市長選舉？立法院副院長蔡其昌表示，沒有任何規劃。（記者張菁雅攝）

2020-01-12 16:41:10

〔記者張菁雅／台中報導〕這次總統選舉，民進黨在台中市大贏32萬票，一掃2018年市長選舉輸20萬票的陰霾，也讓2022市長選舉提前被關注。媒體今日詢問立法院副院長蔡其昌是否將布局下屆市長選舉，他表示，沒有任何準備，也還沒有任何規劃，他做事情是按部就班，不要去想下兩步怎麼做，先面對這一步能不能踩穩。

蔡其昌在這次立委選舉得票率66.68％，全國排名第二，繳出漂亮的成績單。蔡其昌在6年前曾參加民進黨台中市長選舉黨內初選，敗給當時擔任立委的林佳龍，而林佳龍在2018年市長選舉中連任失利，林佳龍與蔡其昌是否有意願參選下屆台中市長，成為政壇討論話題。

對於是否布局2022市長選舉，蔡其昌表示，他沒有任何準備，也還沒有任何規劃，他做事情是按部就班，一步一步來，現階段面對的是立法院正副院長選舉，且他在立委選區拿到10萬票，現在腦袋所想的是如何把解決鄉親的困難，如何在立法院多通過好的政策與法案，全力拚經濟，讓人民可以安居樂業。

蔡其昌強調，不要去想下兩步怎麼做，先面對這一步能不能踩穩、方向在哪裡，而不是下一步或下下一步要去哪裡，就像他今天要做的事是謝票，明天開始處理正副院長選舉，先做好這些事，再去想其他事情。

另外，從立委當選人角度來看台中市選情的變化，蔡其昌說，再一次證明，從西方政治學來講台中市的民意就是「搖擺州」，藍綠意識形態並不強烈，所以每次選舉都會讓人出乎意料，就像1年前，民進黨在這裡大敗，短短1年時間，民進黨又贏得比上次更多，這是台中市民的智慧，也是民主國家人民給予政治人物殘酷的檢驗，換言之，想在台中市生存的政治人物都要小心，如果沒有做好準備，沒有戒慎恐懼面對民意，市民會毫不留情。

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