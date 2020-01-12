衝破「消波塊」寫驚奇！ 陳柏惟騎單車謝票 約顏寬恒4年後再戰

台灣基進陳柏惟昨天打敗顏寬恒寫下驚奇，今天騎單車進行謝票，沿途許多民眾跟他打招呼、擊掌。（記者陳建志翻攝）

2020-01-12 16:53:57

〔記者陳建志／台中報導〕台灣基進陳柏惟參選台中第2選區，捲起一股旋風，一舉戰勝顏寬恒，打破顏家30年來參選不敗紀錄，引發全國關注，陳柏惟今天下午展開騎單車謝票之旅，希望「放慢腳步、低調」進行謝票，沿途許多民眾跟他打招呼、擊掌；他並說希望顏寬恒4年後最好加入民進黨再戰，讓這個選區成為台灣本土派和本土台灣獨派競爭的選區。

陳柏惟昨晚寫下驚奇當選台中第2選區立委，他說因為很累回家後睡得很好，今天下午安排以騎單車的方式展開謝票行程，選擇這種方式，一個是「放慢腳步」，因選舉時行程緊湊，一個點常常都匆匆經過，現在希望能放慢腳步，好好欣賞這個選區的風景，感受鄉親的氣氛；另一個原因則是「低調」，因為畢竟對手顏寬恒票數也達10萬7千多票，將心比心感受對方支持者的心情，不希望以戰車遊街大肆慶祝。

對於這次能勝選，認為是大家期待「改變」，以及對手顏寬恒和國民黨、韓國瑜綁太緊，建議他4年後加入其他政黨再來一場，還說他最好能加入民進黨，讓這個選區成為台灣第一個，由台灣本土派和本土台灣獨派競爭的選區，這樣台灣未來就有很多精彩故事可以談論。

對於陳世凱議員之前2次挑戰顏寬恒都沒成功，自己這次卻能扳倒他，陳柏惟強調，政治工作是長遠的工作，之前世凱議員雖差1千票、5千票沒有成功，但是組織依舊在。並舉例就像一個乾涸掉的古井，把水壓打進去就能讓大家有水喝，而這個選區就有很多這樣的古井，卻因水壓不夠、水沒流通而沒水，這次很用力來了一個海嘯，將古井水都灌滿，讓選區的民眾都可以喝到民主的甘泉。

對於未來進入立法院是否會和吳斯懷大戰？陳柏惟說，一直覺得很痛苦的是，在台灣裡面卻有很多外國人，他（指吳斯懷）的認同是大中國，如果是一般民眾有這種認同那就算了，但如果在立法院的立委還有這種認同，他覺得是很可悲的事，不過未來在立院會儘量把他們「當人看」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法