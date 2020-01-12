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首頁　>　臺中市

他酒駕+毒駕自撞護欄 車上槍毒全都露被判刑

高等法院的法庭內配置的法槌。（資料照）

高等法院的法庭內配置的法槌。（資料照）

2020-01-12 16:27:25

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓男子去年中旬在超商前飲酒後開車上國道，結果行經台中市路段時因不勝酒力自撞護欄，當場被警方在車內找到改造手槍、子彈及少量安毒，除了酒測值嚴重超標，經驗尿後也呈現毒品反應，顯示他不但酒駕還涉嫌毒駕，全案經台中地院審理判黃4年10月徒刑，可上訴。

判決書指出，黃姓男子去年6月6日上午7時許自台南市開車北上，當天下午3時許在新北市林口區的便利商店外，飲用威士忌後又開車沿國道一號南下，晚間6時許，行經國道一號高速公路南下174.5公里處時（台中市西屯區），因不勝酒力而自撞護欄。

這一撞當然驚動警方，國道警察隊獲報趕往處理時，發現黃男身上散發出濃濃酒味，且在下車接受盤查時行跡詭異更讓員警直覺可疑，經酒測其酒精濃度為0.86毫克，超過法定標準值甚多，同時間又在車內查獲改造手槍3把、子彈25發，安非他命1包，立即將他帶回偵辦。

此外黃男經驗尿也有安非他命毒品反應，他坦認在前一天曾施用毒品，訊後全案依槍砲、毒品、公共危險等罪嫌移送法辦後，檢方依法起訴，而案經台中地院審理，認定黃犯行明確，依槍砲等3罪判處4年10月徒刑，併科10萬元罰金，其中10月得易科罰金，全案可上訴。

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