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烏龜哥神預測大選 網友樂翻：這次沒有槓龜！

小烏龜最後直撲在3號紙牌上。（圖擷取自網路）

小烏龜最後直撲在3號紙牌上。（圖擷取自網路）

2020-01-12 14:21:49

〔記者許國楨／台中報導〕下屆總統大選落幕，小英總統以懸殊得票數力壓韓國瑜獲得連任，但選前在網路Line群組就曾流傳一段小烏龜預測總統大選，對照最後出爐結果竟然神準的影片，儘管博君一笑的成份居多，但還是有不少網友直呼神準，還有網友笑說，「還好這次沒有槓龜！」令人莞爾。

用動物預測競爭結果，在許多賽事和選舉相當常見，最知名的莫過於擁有足球神算的「章魚哥」保羅，而針對下屆總統大選，台灣也有不少命理或塔羅牌老師進行選前預測，儘管見仁見智，還是讓挺韓或挺蔡粉絲在心裡上獲得慰藉，無傷大雅。

而選前在網路Line群組也曾流傳一段預測總統大選的影片，長度約20多秒的片中，只見前方擺放3張寫著象徵宋楚瑜、韓國瑜及蔡英文的1、2、3號抽籤號次小紙牌，一隻小烏龜則緩緩的朝紙牌方向爬行，字幕則寫著「到底幾號會當選呢？」當它爬到2、3紙牌中間時突然「猶豫抉擇」，接著推開2號牌後，最後直撲在3號紙牌上。

此時影片除了出現配音，也來上一段「3張選票護台灣，守護民主，3號蔡英文」的字眼後告一段落，而對照昨天總統大選，小英總統以懸殊得票數力壓韓國瑜獲得連任的選舉結果，讓不少網友直呼神準驚呼，「昔有章魚哥，今有神龜」，也有網友笑說，「還好這次沒有槓龜！」令人露出會心一笑。

而民眾對此雖各有看法但咸認，政黨輪替是民主常態，但惡鬥最倒楣的卻是人民，最好以平常心看待，無論藍綠誰上，還是要自己打拚才有錢賺，靠天上掉下來的午餐，吃不久也不踏實，天佑台灣，台灣加油！

小烏龜接著推開2號牌。（圖擷取自網路）

小烏龜接著推開2號牌。（圖擷取自網路）

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