選完心情亮起來！來台中文化館看光藝術為台灣燈會暖身。（圖：文化局提供）

2020-01-12 13:18:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大選終於落幕，台中市文化局配合台灣燈會在台中，在台中市各文化館打造光藝術，繼台中市眷村文物館裝飾結合創意的茄仔袋燈，台灣民俗文物館也完成大型月亮燈籠，另觀光工廠寶熊漁樂碼頭則佈置旗魚造型燈，讓民眾賞燈，讓心情亮起來。

選完心情亮起來！來台中文化館看光藝術為台灣燈會暖身。（圖：文化局提供）

文化局考量文化館舍與觀光工廠都是假日親子休閒及體驗學習的熱門去處，透過館舍聯盟的方式，串起台中文化、產業、教育與科技的經濟效益，共同替即將登場的台灣燈會暖身，也推廣文化休閒體驗。

其中台灣民俗文物館是清末民初的傳統閩南式建築為特色的地方文化館舍，規劃成民俗館及民藝館2區，民俗館展示早期台灣人民的生活文物，呈現歷史的軌跡，民藝館為販售傳統美食、童玩遊戲等活動。

配合文物館的特性，特地在門口設計大型月亮燈籠光藝術，近來吸引民眾在晚上點燈時拍照留影。

至於寶熊漁樂碼頭展現臺灣海洋文化，也提供豐富的海洋、釣魚知識，結合釣具與觀光旅遊，涵蓋展覽、體驗、餐飲、購物，適合親子參觀體驗，也佈置有旗魚造型燈，增添夜間風情。

文化局指出，2020台灣燈會在台中進入倒數，主展區后里花博園區於2月8日起登場，文化局邀請曾獲英國藝術節協會「最佳視覺驚豔大獎」的「英國珍寶馬戲團」來台演出，將於后里馬場為台中量身打造「台灣首演」、「全球唯一」戶外高空特技秀「璀璨盛夜」，歡迎全國民眾一起遊台中、逛館舍、賞花燈、看表演。

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