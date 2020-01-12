江啟臣謝票︰國民黨在國會勢必面臨更嚴峻挑戰

立委江啟臣展開車隊謝票，強調民進黨國會過半，國民黨未來將面對更嚴峻的挑戰。（江啟臣服務處提供）

2020-01-12 12:54:27

〔記者歐素美／台中報導〕立委江啟臣昨以9萬多票、 近6成的得票率，順利當選連任，並於今天展開車隊謝票，針對這次選舉結果，江啟臣表示，國民黨立委席次雖增加，卻是失敗的，民進黨穩坐過半優勢，國民黨未來在國會勢必面臨更嚴峻的挑戰，現在起即應做準備，要比執政黨更貼近民意，繼續扮演民眾所期待的角色。

立委江啟臣今天展開謝票之旅，在接受媒體採訪時，他表示，這次選舉結果對國民黨來講並沒有進步，甚至部分優秀委員因此落敗，這樣的選舉對國民黨來講是失敗的，未來我們在國會勢必面臨更嚴峻的挑戰，因為新的國會，民進黨仍然穩坐過半的優勢，行政立法又回到一黨獨大、權力一抓的狀態，過往民進黨在立法院多數暴力通過法案的方式，又會是將來國民黨在立去院面臨的巨大挑戰。

但民眾的期待是什麼？江啟臣說，國民黨還是必需從這個角度思考，雖然我們的席次還是卅幾席，這次勉強增加三席，但這樣的監督力量顯然不足以制衡，但民眾的聲音，國民黨還是勢必試圖更具體跟精確的表達，由下而上的論述形成，還有比執政黨更貼近民意的述論內容，國民黨必需從現在就開始做準備，因為民眾還是會期待在野最大黨的國民黨能在監督政府、蔡總統這部分，繼續扮演一個民眾所期待的角色。

媒體再問「從台中市這次選舉結果來看，選民的結構是否出現變化」？江啟臣表示，選民結構其實蠻複雜的，如果從最簡單的年齡層來看，這次能夠參與總統選舉投票的公民數，其中有將近50%以上年齡層是落在20歲到50歲之間，換句話說，誰掌握了20~50歲區塊選民的選票，就有比較大的可能去贏得選舉，進一步來講，就是20到50歲這塊年齡層的選民他們關心的議題是什麼？

江啟臣說，民進黨在這次選戰策略上，大幅地不管是運用、操作或加大這個年輕層所關心的議題，比如主權、國家認同、兩岸關係，到最後整個選戰落入一個選中國跟選美國之間的選擇，這個某種程度上也打中了這個年齡層，在過去不管是成長背景或現在整個生活層面上，普遍容易了解，或馬上可以做出內心選擇的議題。

但國民黨在回應這個議題上，相對就比較遲頓，甚至沒有具體的回應，無法讓這個年齡層的民眾了解國民黨到底在這議題上主要的論述跟方向，外部結構挑戰跟內部回應遲頓加乘造成這次選戰的結果。

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