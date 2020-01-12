得票創個人新高 黃國書謝票︰放下藍綠對立 全力拚大台中建設

得票破10萬票，黃國書謝票籲放下藍綠對立，全力以赴拚大台中建設。（記者蘇孟娟攝）

2020-01-12 12:58:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2020大選落幕，民進黨籍立委黃國書以個人史上最高得票數11萬3128票成功連任，今日他攜手中西區市議員江肇國、黃守達車隊謝票，面對逾10萬選民的託付，黃國書說，責任更重，籲放下藍綠對立，未來全力協助台中市政及空污議題。

黃國書車隊一早在中西區遊行謝票，向支持選民表達感謝心意，8次參與選舉，8次全勝的他今年更是拿下逾10萬選票，大贏對手3萬多票，他說，去年民進黨在台中大輸21萬票，一年的時間就倒贏32萬票，顯示選民對於施政的結果會呈現在選舉的投票傾向上；可以看到這一年來台中市民對國民黨在台中施政不滿意，更對韓國瑜在高雄的施政，投下了非常大的質疑，所以造成這樣的選舉結果。

黃國書更指出，如果只是用口號要來治理城市，包括韓國瑜或台中市長盧秀燕，過去用政治的口號獲得選票，現在人民是用實際的成績來檢驗，若沒有拿出實際的施政成果，只是用一些空虛的口號，想要贏得選民的選票，「我相信，選民眼睛是非常雪亮的」，沒有做出好的成績，就沒有辦法獲得民眾的支持。

黃國書說，選舉已結束，大家要把過去的對立放下，應共同面對大台中面臨的艱鉅挑戰，包括最大的空污如何改善的問題，盧市長過去喊的口號在這次選舉「已經吃了敗仗」，期待她可以用更務實的方式、更科學的數據，提出最好的對策，如果需要中央協助幫忙，一定會中央跟地方攜手不分藍綠、不分黨派，共同設法解決台中未來的空污的問題。

他說，若空污可以解決，功勞應該是中央跟地方一起努力的成果，不要在這個事情上做政治上的口號或是政治消費。

黃國書說，他這次的得票數超過了原本的預期，要特別感謝選民的支持。當然，從得票數看到選民對他有高度期待，也表示責任更重，今日謝票除要感謝鄉親支持，也要跟大家報告未來一定全力以赴，用更加倍的努力回報鄉親的支持跟期待。

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