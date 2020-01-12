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難道早知選舉結果？盧秀燕選前4天曾脫口說....

台中市長盧秀燕（右）選前全力輔選，但也曾私下評估選情不是大好就是大壞，結果出爐真的是「大壞」，政壇猜測她事前是否仍是有掌握狀況?（資料照，沈智慧競選總部提供）

台中市長盧秀燕（右）選前全力輔選，但也曾私下評估選情不是大好就是大壞，結果出爐真的是「大壞」，政壇猜測她事前是否仍是有掌握狀況?（資料照，沈智慧競選總部提供）

2020-01-12 12:31:22

〔記者唐在馨／台中報導〕總統及立委選舉落幕，台中市長盧秀燕在選前4天面對媒體詢問時，曾私下表示：不是大好就是大壞，而所謂大壞就是「和朱立倫那次輸一樣多」，而蔡英文上次在中市贏朱36萬3千多票，昨天則贏了韓國瑜32萬多票，政壇人士分析：可見盧秀燕心中未必不知道選情不樂觀。

盧秀燕在11日投票日前約4天，曾在一場會議中，面對媒體私下詢問，原本表示不願分析選情，並表示，現在沒有一家民調公司敢說自己分析的準，所以選情相當詭譎，但在媒體再三追問下，她則說出：不是大好就是大壞。

當時媒體曾再追問，大好是如何？大壞又是如何？盧秀燕則說，大好就是韓國瑜在台中市贏了蔡英文，至於大壞就是「跟朱立倫上次在台中輸的差不多」。

而昨天開票結果，蔡英文贏了32萬票，相較於上次他贏了朱立倫36票萬多，雖然票數比較少，但這次親民黨宋楚瑜在台中票數大減13萬多，應該也會牽動國民黨及民進黨的票數差距。

而昨天票數開出，政壇人士今天討論盧秀燕的評估，認為雖然沒有達到她選前說的「大好」，但「大壞」的程度竟然猜的完全吻合，可見選前她也有「最壞」的打算，並非完全不了解台中的情況。

但盧秀燕今天都沒有公開行程，新聞局長黃國瑋則說，市長對選舉結果沒有任何評論。

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