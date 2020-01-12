醉客中市夜店前嗆聲 被警用辣椒水伺候澆熄囂張氣焰

3名男子酒後在夜店前嗆聲，警方趕往約制。（民眾提供）

2020-01-12 12:03:28

〔記者許國楨／台中報導〕3名男子凌晨在中市一家知名夜店內與人起口角被勸離，未料一個多小時後又折返，開始仗著酒意在夜店前大聲叫囂意圖滋事，警方獲報啟動快打部隊趕往約制，眼看對方實在太盧且氣焰嚴張，使用辣椒水壓制並帶回保護管束，順利解除可能引發的鬥毆狀況。

據了解，這3名年紀都在30歲上下的男子，今天凌晨2時許在南屯區一家知名夜店消費，疑酒後太亢奮嬉鬧聲量太大引起其他客人不滿，一句「小聲一點」隨即引爆互嗆，夜店安管勸阻未果向正在附近巡邏的警方求助，介入調停勸離後，請3人親友開車前來搭載離開。

未料一個半小時後3人竟又折返現場，此時夜店已接近打烊散場客人陸續步出，明顯已喝醉的3人壓根也搞不清楚剛才在店內與他們互嗆的客人，開始仗著酒意在夜店前「無差別」嗆聲叫囂引起圍觀，兩名男客實在看不下去上前勸阻「別這樣」，又挑起3人情緒差點衍生鬥毆。

所幸警方密切關注，發現3人折返意圖生事早有防範「止動於初萌」，經勸導制止無效為防範事端擴大，立即啟動快打部隊趕往，未料這5人血氣方剛根本不理繼續嗆聲，還有人伸出雙手「來啊！把我銬回去啊！」員警見雙方不聽勸且火氣越來越大，當下噴辣椒水伺候，當場鼻涕、眼淚直流的五男才乖乖就範。

警方隨即依警察職權行使法將5人帶回警所保護管束，相關人直至清醒後深表悔意，因無施暴行為，在警方完成登記並告誡後責由家屬保護離開，未再生端，結束這場酒後失態鬧劇。

3名男子酒後在夜店前嗆聲，警方趕往約制。（民眾提供）

警方辣椒水伺候有人痛的倒地，救護人員一度趕往協助。（民眾提供）

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