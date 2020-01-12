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首頁　>　臺中市

性侵幼女獲輕判！準岳母鬆口「認真養小孩就好」

示意圖。

示意圖。

2020-01-12 06:30:33

〔記者楊政郡／台中報導〕甫成年李男認識15歲少女映花（化名），兩人展開交往，2018年6、7月間兩度在朋友住處借住，竟擦出愛的火花有了身孕！映花因不適到診所就醫發現有孕，醫院通報家防中心而法辦李男，但兩人以愛為基礎，堅持生下小孩，小倆口扛起撫養責任，李男去年6月認養小孩且談論婚嫁，準岳母也說「有認真負責養小孩就好」，台中地院法官輕判3月徒刑，不得易科罰金，得易服勞役。

台中地院判決書指出，李男與15歲映花是男女朋友，明知映花才剛滿15歲，身心發展還未成熟，但是情不自禁下，在2018年6、7月間，兩度在中市東勢區朋友住處借住的房間內，擦出愛的火花，共二次。

之後一個多月，映花身體不適而至診所檢查，被發現未滿16歲懷孕，診所依法通報臺中市家庭暴力及性侵害防治中心後，始查出上情。

差點引起兩家風暴，李男也被依姦淫幼女罪（最重可判7年）提起公訴。法官傳喚被告到案，發現被告在警詢、偵訊、審理中都自白不諱，映花的母親也作證，知道李男與女而有來往，事後她還帶女兒去診所檢查。

本案審理期間，李男坦承面對，且已在2019年6月完成認領映花所生女兒，且兩家反而因這個小孩來往頻繁，並以論及雙方婚嫁，準岳母也說他們年輕人願意負責，被告「有認真負責養小孩就好」。

法官審酌，被告與映花有愛為基礎，案發時是男女朋友關係，有感情而相愛，方式屬平和，惡性輕微，目前小倆口共同育有一女，可見被告尚屬良善且基於對映花的愛意，情不自禁而觸法，審酌其高中畢業程度，判處3月徒刑，不得易科罰金，得易服勞役。

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